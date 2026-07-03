Як обслуговують бронеавтомобілі "Новатор" на фронті та що може зробити екіпаж самостійно

Технічне обслуговування "Новатора" максимально наближене до технологічної карти з обслуговування цивільного автомобіля. Регламент передбачає своєчасну заміну мастила, паливних і повітряних фільтрів, а також перевірку технічних рідин у мостах, роздавальній коробці та автоматичній коробці передач.

Базове технічне обслуговування може виконувати фахівець, котрий має досвід роботи з цивільною технікою, без потреби у складному спеціалізованому обладнанні. Про це все йдеться у відеосюжеті виробника з порадами фахівця відділу виробництва та сервісного обслуговування.

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Як зберегти гарантію

Для збереження гарантії достатньо дотримуватися регламенту технічного обслуговування та регулярно проводити огляд автомобіля. Це дозволяє вчасно виявляти несправності й запобігати складним та дорогим ремонтам.

Через експлуатацію в умовах бездоріжжя найбільше навантаження припадає на ходову частину. Саме вона потребує регулярної діагностики та періодичної заміни окремих елементів.

При цьому пояснюється, що сервісні бригади працюють безпосередньо біля лінії фронту. Отож гарантійними вважаються випадки, коли вузол або агрегат виходить з ладу без механічних пошкоджень чи бойового ураження до завершення свого нормативного ресурсу.

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Більшість таких ремонтів виконуються безпосередньо в місцях дислокації підрозділів. Для цього працюють три мобільні сервісні бригади, які виїжджають до військових частин. Довго чекати не доведеться, бо зазвичай інженери сервісу гарантійної підтримки прибувають упродовж чотирьох днів.

Від польового ремонту до повного відновлення

Якщо бронеавтомобіль отримав бойові пошкодження, сервісна команда проводить дефектування та спільно з військовим підрозділом визначає подальший алгоритм ремонту.

Якщо несправність можна усунути на місці, роботи виконують безпосередньо у підрозділі. У разі значних пошкоджень автомобіль евакуюють до сервісного центру, де його повністю відновлюють.

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Щодо тривалості ремонту, то це залежить від складності робіт, зазвичай триває від одного тижня до одного місяця.

Екіпаж може виконувати базовий ремонт самостійно

"Новатор" укомплектований усім необхідним для проведення базового технічного обслуговування та нескладного ремонту в польових умовах. Якщо ж потрібні додаткові комплектуючі, сервісна служба забезпечує військові підрозділи необхідними запасними частинами зі свого складу.