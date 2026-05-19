Нове покоління BMW 1 Series отримає дві різні платформи та повернеться до заднього приводу

Попри спільну назву, єдиний стиль та орієнтацію на залучення молодшої аудиторії в Європі, бензинові та електричні версії будуть побудовані на абсолютно різних платформах. Модель із двигунами внутрішнього згоряння продовжить використовувати модернізовану передньопривідну архітектуру UKL2, яка лежить в основі поточного покоління, пише Autocar.

Натомість повністю електрична модифікація, яка отримає індекс i1, перейде на інноваційну архітектуру Neue Klasse. Ця платформа розроблена з акцентом на задній привід. Керівник відділу розробки BMW Йоахім Пост також натякнув, що гнучкість нової електричної архітектури дозволяє легко експериментувати з пропорціями кузова. Завдяки цьому у лінійку може повернутися тридверний варіант хетчбека, який буде ексклюзивом для електромобіля.

Дизайнерська мова Neue Klasse та інтер'єр майбутнього

Попри високий рівень глобальних продажів, (минулого року компанія реалізувала майже 200 000 одиниць 1 Series), бренд не збирається відмовлятися від сегмента на користь кросоверів. Шеф-дизайнер компактних автомобілів марки Олівер Гаймлер підкреслив, що новинка перейде на нову мову дизайну Neue Klasse.

Рендер BMW i1 (Джерело: Carscoops)

Водночас кожна серія отримає унікальне візуальне оформлення кузовних поверхонь та індивідуальну форму фірмової решітки радіатора. Салон хетчбека кардинально перероблять за зразком старших моделей. Головним елементом інтер'єру стане панорамний комплекс iDrive з витягнутим через всю передню панель проєкційним дисплеєм Panoramic iDrive, новим кермом та похилим центральним тачскріном діагоналлю 17,9 дюйма.

Лінійка двигунів: від класики до 463-сильної версії M

Для паливних версій виробник збереже поточні 1,5-літрові трициліндрові та 2,0-літрові чотирициліндрові бензинові турбомотори серій B38 та B48. До них приєднається повноцінний плагін-гібридний варіант, запозичений у актуальної “трійки”. Така установка поєднає дволітровий двигун з електромотором та батареєю ємністю 19,5 кВт-год, що забезпечить близько 97 км ходу виключно на електротязі.

Електричний варіант у базовому виконанні отримає один встановлений на задній осі електродвигун потужністю до 322 к.с. й 500 Нм крутного моменту. Також розробники вивчають можливість випуску безкомпромісної повнопривідної модифікації під значком BMW M. Такий хот-хетч оснастять двома електромоторами на 463 к.с. і 645 Нм, що зробить його найпотужнішою “одиничкою” в історії бренду.

Рендер BMW i1 (Джерело: Autocar)

Через компактні габарити та прагнення утримати базову ціну електрокара в районі 30 000 фунтів стерлінгів (40 000 доларів), автомобіль отримає менший акумуляторний блок, ніж старші моделі, тому він не зможе повторити їхній максимальний запас ходу. Незалежно від обраного типу двигуна, всі версії 2028 року отримають найсучасніші ШІ-процесори керування та оновлений комплекс систем допомоги водієві.

Керівник відділу продукції компанії Бернд Кербер зазначив, що збереження цієї моделі є критично важливим для утримання лідерства на таких специфічних ринках, як Італія та Франція, де частка преміальних хетчбеків традиційно залишається високою.

Нова філософія бренду BMW