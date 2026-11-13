Нове покоління Honda CR-V стане виключно гібридним: компанія показала перші тизери новинки

Як повідомляє видання Motor1, японський бренд готує абсолютно нову платформу для п'ятої генерації своєї фірмової двомоторної системи. Офіційна прем'єра автомобіля 2028 модельного року запланована на 2027 рік, що символічно збігається з 30-річним ювілеєм моделі.

Інженери Honda обіцяють, що майбутня силова установка стане не лише потужнішою, але й значно ефективнішою за попередника. Розширений діапазон потужності дозволить кросоверу довше залишатися в оптимальному режимі роботи, що забезпечить економію пального щонайменше на 10 відсотків.

Щодо самої архітектури, то розробники застосували новітні методи конструювання кузова. Це дозволило одночасно посилити жорсткість силового каркаса та суттєво знизити загальну вагу машини, що позитивно вплине на керованість та комфорт під час їзди.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Рекордні продажі та ставка на електрифікацію

Відмова від класичних бензинових моторів виглядає цілком логічною, якщо поглянути на статистику. Цьогоріч CR-V втретє поспіль подолає позначку в 400 тисяч проданих екземплярів, причому гібридні модифікації розлітаються в автосалонах як гарячі пиріжки. Загалом електрифіковані авто вже займають близько 30 відсотків від усіх продажів марки. А попит саме на гібридний CR-V з 2020 року злетів у десять разів, перетворивши його на головну фінансову опору компанії.

Глобальна стратегія бренду