Новенькі Honda Prelude вже можна купити як "битки зі США", однак є нюанс

З моменту грудневого дебюту Honda реалізувала в США лише 969 одиниць моделі Prelude, зазначає Carscoops. Продажі йдуть стримано: 174 автомобілі у грудні, трохи понад двісті у січні та лютому, і лише 280 – у березні. Проте за цей короткий період американські дороги вже “списали” частину обмеженого тиражу.

Найбільш прикрий випадок зафіксовано на аукціоні IAAI: білосніжна Prelude потрапила на звалище з пробігом лише 671 кілометр. Передня частина купе практично знищена – відсутній бампер і фара, пом'яте крило та розбите лобове скло. Хоча двигун досі заводиться, такий ремонт може стати фінансовою катастрофою для власника через високу вартість специфічних запчастин до нової моделі.

Дефіцит деталей

Ще один примірник чорного кольору з пробігом близько 3 тисяч кілометрів виставили на продаж у Сіетлі. Сильний удар у передню частину призвів до спрацювання всіх подушок безпеки. На іншому майданчику, Copart, помітили яскраво-синій автомобіль із пошкодженим бортом та несправним електропідсилювачем керма.

Головна проблема для потенційних покупців цих “битків” полягає в тому, що запчастини для кузовного ремонту нового Prelude наразі майже відсутні у вільному продажі. Це автоматично робить будь-яке серйозне відновлення невиправдано дорогим, через що страхові компанії воліють визнавати автомобілі “тотальними” та відправляти їх на звалища.

Висновки

Доля нового Honda Prelude на ринку США наразі виглядає туманною. Низькі показники продажів у поєднанні з високою аварійністю на перших же кілометрах пробігу створюють імідж “крихкого” автомобіля, який занадто дорого утримувати після навіть незначного ДТП.

Якщо виробник не налагодить швидке постачання ремкомплектів, легендарне ім'я ризикує залишитися лише в каталогах аукціонів утилізованих авто.