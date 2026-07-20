Нові Audi Q7 та SQ7 2027 року стали суттєво дорожчими за попередників

Другий квартал поточного року видався досить складним для німецької марки в Америці, зазначає Autoevolution. Офіційні звіти Audi зафіксували продаж лише 38 тисяч автомобілів за тримісячний період, що свідчить про падіння на 3% порівняно з аналогічним проміжком часу минулого року. Загалом перша половина року виявилася важкою для бренду: сумарні продажі компанії скоротилися щонайменше на 17%, склавши менше ніж 68 тисяч одиниць.

Керівництво Audi сподівається, що нові моделі з двигунами внутрішнього згоряння зможуть виправити становище та повернути позитивну динаміку. На тлі загального спаду позитивні показники продемонстрували кросовер-бестселер Q5, а також легкові автомобілі серій A3, A5 та A6.

Водночас Audi Q7 минулого покоління, що перебуває наприкінці свого життєвого циклу, за перші шість місяців року втратила 23% продажів. Головною зброєю у боротьбі за відновлення позицій у сегменті має стати абсолютно нове третє покоління кросовера.

Зміна силового агрегату та суттєве зростання ціни Audi Q7

Головним питанням залишається те, як саме потенційні покупці сприймуть оновлену цінову політику компанії. Базова рекомендована роздрібна ціна попередньої моделі Audi Q7 2026 року в США становила 62 тисячі доларів, тоді як абсолютно нова версія коштує щонайменше 70 900 доларів. Таким чином, подорожчання склало одразу 8 900 доларів.

Проте таке зростання вартості виправдане кардинальною зміною техніки. Замість скромного 2,0-літрового чотирициліндрового двигуна потужністю 261 к.с. який дозволяв розганятися до 100 км/год за 6,7 секунди та досягати максимальної швидкості 209 км/год, кросовер отримав принципово новий двигун. Тепер під капотом автомобіля для ринку США встановлено потужний V6 з подвійним турбонаддувом.

Нова силова установка видає 429 кінських сил та 600 Нм крутного моменту. Завдяки значному приросту потужності динамічні характеристики кросовера суттєво покращилися: час розгону скоротився до 4,8 секунди, а максимальна швидкість зросла до 250 км/год. Клієнтам пропонуються нові варіанти виконання, де базова комплектація отримала назву Premium TFSI quattro tiptronic і включає фірмовий стандартний повний привід, а дорожча версія під назвою Prestige пропонує той самий силовий агрегат, але з розширеним списком преміального обладнання.

Потужний Audi SQ7 2027 року з оновленим V8

Для водіїв, які шукають безкомпромісну динаміку, бренд підготував абсолютно новий Audi SQ7 2027 року. Його вартість тепер стартує від 98 700 доларів, що порівняно з колишніми 93 800 доларами означає менш помітну різницю в ціні – близько 4 900 доларів. Обидва покоління спортивної моделі оснащуються 4,0-літровим бензиновим двигуном V8 з подвійним турбонаддувом, проте інженери суттєво форсували агрегат новинки.

Якщо модель 2026 року мала у своєму розпорядженні 500 к.с., то абсолютно новий варіант 2027 року отримав 591 кінську силу та 800 Нм крутного моменту. Це дозволяє великому кросоверу прискорюватися до першої сотні лише за 3,7 секунди. Максимальна швидкість автомобіля обмежена електронікою на позначці 250 км/год, або 210 км/год у випадку встановлення базових всесезонних шин.