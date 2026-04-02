Нові i3 та iX3 надсилатимуть інженерам BMW кадри ваших поїздок, щоб вони змогли покращити автопілот

Нова функція базується на операційній системі BMW X і активується лише після явної згоди водія. Під час первинного налаштування автомобіля користувачеві пропонують дозволити доступ до камер, мікрофонів і геолокації. BMW зазначає, що запис не ведеться постійно.

Читайте також: BMW показала новий iX3 для Китаю: довша база й запас ходу понад 900 кілометрів

Як пояснює Carscoops, система активується лише в критичних або близьких до них ситуаціях, таких як різке гальмування, маневри ухилення, уникнення зіткнення чи небезпечні зміни смуги. У такі моменти автомобіль фіксує відео з камер, а також супутні дані — швидкість, кут керма, напрямок руху та сигнали датчиків.

Конфіденційність: що саме передається BMW?

У BMW наголошують, що питання приватності – ключове. Перед передачею даних обличчя людей автоматично розмиваються, номерні знаки анонімізуються а VIN-код автомобіля видаляється після завантаження. Таким чином, за заявою компанії, неможливо ідентифікувати конкретний автомобіль чи водія.

Навіщо це потрібно BMW?

Головна мета існування цієї технології – покращити системи активної безпеки та автопілоту, зокрема автоматичне екстрене гальмування, асистенти зміни смуги, системи запобігання зіткненням й міські та трасові режими допомоги. Реальні дорожні ситуації дають більше даних, ніж симуляції, а це дозволяє швидше навчати алгоритми і точніше адаптувати їх до поведінки людей.

Де вже працює і що далі?

Запуск програми стартував у Німеччині з 1 квітня 2026 року. Першими її отримають власники нових BMW iX3, а згодом BMW i3 та інші моделі. У майбутньому систему планують розгорнути на всій території ЄС, а отримані покращення будуть надходити в авто через оновлення “по повітрю”.

Також цікаво: 23-річний BMW M3 у кузові E46 продають за 115 тисяч доларів: за що такі гроші

Чи є ризики для водіїв?

Попри запевнення компанії, подібні ініціативи завжди викликають дискусії. Аналогічні підходи вже застосовувалися іншими виробниками, зокрема Tesla, і навіть ставали предметом скандалів щодо приватності. У випадку BMW ставка зроблена на добровільну згоду та анонімізацію, проте питання довіри до таких систем залишається відкритим.