Нові мотоцикли встановили рекорд: українці купили майже 12 тисяч байків за місяць

За даними Інституту досліджень авторинку, у липні 2026 року в Україні відбулося 11 718 угод купівлі-продажу та перших реєстрацій мотоциклів. Це на 3,7% більше, ніж у червні, і на 10,5% більше, ніж у липні минулого року. Нових мотоциклів зареєстрували 6705, і це найвищий результат за останні 13 місяців.

Майже рекорд для всього моторинку

Абсолютний максимум останніх 13 місяців поки залишається за травнем, коли в Україні провели 11 919 операцій із мотоциклами. У червні ринок трохи пригальмував до 11 299, але липень знову повернув його майже до пікового рівня.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Для мотоциклів така сезонність закономірна. Взимку активність різко падає, навесні починається основна хвиля покупок, а протягом літа високий попит підтримують погода та можливість щоденно користуватися двоколісним транспортом.

Авто24 писав про ринок мотоциклів у червні, коли після весняного піка він дещо сповільнився, але всі три основні сегменти все одно залишалися значно вищими за торішні показники.

Нові мотоцикли вже займають 57% ринку

Саме нова техніка стала головним драйвером липня. За місяць зареєстрували 6705 нових мотоциклів, що на 12,7% більше, ніж у червні, та на 5,9% більше, ніж рік тому. На нові байки припало 57,2% всіх операцій.

Внутрішня вторинка, навпаки, трохи відступила. Усередині країни перепродали 4017 мотоциклів, на 4,9% менше, ніж у червні. Проте в річному порівнянні цей сегмент усе одно зріс на 16%.

Ще 996 вживаних мотоциклів привезли з-за кордону. Це на 11,9% менше за червень, але на 22,8% більше, ніж у липні 2025 року.

Тобто загальний плюс ринку не означає однакового зростання всюди. У липні покупці активніше йшли саме до продавців нової техніки.

Китайські марки домінують серед нових мотоциклів

Рейтинг нової техніки добре показує, навіщо більшості українців сьогодні потрібен мотоцикл.

Лідером за марками став Kovi з 1053 реєстраціями. Далі розташувалися Spark з 943, Lifan з 784, Musstang з 667 та Forte з 523 мотоциклами.

Серед конкретних моделей перше місце отримав Spark SP з 943 реєстраціями. Musstang MT набрав 583, Lifan LF - 390, Tekken 300 - 270, а Forte FT - 226.

Авто24 ще навесні відзначав зміну лідера серед нових мотоциклів, коли після зимового затишшя ринок увійшов у активний сезон. Уже тоді основний попит концентрувався навколо доступних китайських брендів.

Така структура пояснюється доволі просто. Для значної частини покупців мотоцикл в Україні є недорогим транспортом для щоденних поїздок, а не дорогою технікою вихідного дня.

На вторинці картина вже інша

Коли йдеться про мотоцикли, які вже перебувають в Україні, рейтинг стає більш різноманітним.

Серед марок внутрішньої вторинки майже однаковий результат показали Lifan і Honda - 374 та 372 операції відповідно. Далі йдуть Yamaha з 331, Kovi з 301 та Geon з 299.

Найчастіше перепродували Lifan LF, Spark SP та Musstang MT. Тобто дешеві китайські моделі, яких уже багато років масово купують новими, поступово формують власну велику вторинку.

Авто24 у червневому огляді вже звертав увагу на цей процес: Lifan, Kovi, Spark і Musstang дедалі частіше переходять від перших власників до наступних.

Імпорт вживаних мотоциклів має іншу структуру

Тут упевнено лідирує Honda з 268 першими реєстраціями. Suzuki отримала 179, Yamaha - 174, Kawasaki - 166, а Harley-Davidson - 72.

Найпопулярнішою моделлю стала Honda CB з 89 реєстраціями. За нею йдуть Suzuki GSX, Honda CBF, Kawasaki Ninja та Yamaha FZ.

Тобто якщо новий мотоцикл в Україні часто купують як недорогий транспорт, то вживаний імпорт частіше пов'язаний із бажанням отримати конкретний японський або американський байк, певний клас, двигун чи характер.

Саме тому імпортований уживаний мотоцикл у середньому значно старший.

Свіжий китайський байк проти 16-річного японця

Медіанний вік мотоциклів, які перепродаються всередині України, у липні становив 5 років.

Для вживаних мотоциклів, які вперше привезли з-за кордону, медіана склала одразу 16 років.

Різниця у 11 років багато говорить про структуру попиту. Усередині країни активно обертається порівняно свіжа техніка, значну частину якої раніше купували новою. З-за кордону водночас везуть старші Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki та інші моделі, які цінують не стільки за вік, скільки за клас, ресурс та конкретні характеристики.

Ще взимку Авто24 писав, що навіть у січні моторинок демонстрував суттєве річне зростання, а двоколісна техніка дедалі частіше ставала утилітарною альтернативою автомобілю.

Електромотоцикли майже непомітні

На тлі швидкого поширення електромобілів сегмент електричних мотоциклів в Україні виглядає майже символічно.

За весь липень відбулося лише 10 операцій із такими транспортними засобами. Сім із них припали на нові мотоцикли, дві - на вживаний імпорт і одна - на внутрішній перепродаж.

Це лише близько 0,1% всього моторинку. Отже, електрифікація, яка вже суттєво змінила ринок легкових автомобілів, до мотоциклів в Україні поки практично не дісталася.

Мотоцикл в Україні залишається передусім транспортом на щодень

Головний висновок липневої статистики полягає не лише у новому максимумі продажів нових байків.

Структура ринку показує, що більшість українців купують порівняно доступні малокубатурні та середньокубатурні моделі, передусім китайських брендів. Такі мотоцикли використовують для щоденних поїздок, роботи, пересування невеликими містами та селами, де вони дешевші в експлуатації за автомобіль.

Дорогі японські, європейські та американські моделі також мають свою аудиторію, але значна частина цього попиту зосереджена саме у вживаному імпорті.

Загальна статистика авторинку підтверджує масштаб тенденції: у липні мототранспорт був одним із сегментів, які зросли найпомітніше у річному вимірі - на 10,5%. Авто24 аналізував загальний липневий авторинок, де мотоцикли виявилися однією з небагатьох великих категорій із двозначним приростом.

Якщо погода залишатиметься сприятливою, високий сезон може протриматися і у вересні. Але вже зараз зрозуміло, що український моторинок у 2026 році тримається не лише на ентузіастах: дедалі більшу його частину формують люди, яким потрібен простий і відносно дешевий щоденний транспорт.