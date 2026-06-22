Нові Range Rover в Китаї продають на 60% дешевше, ніж будь-де у світі

На китайському ринку, де спостерігається стрімка електрифікація, попит на традиційні преміальні автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння суттєво знизився. Як зазначає Carscoops, місцеві дилери пропонують розкішний кросовер Range Rover Evoque L локального виробництва зі знижкою, яка наближається до 60%. Вартість цієї моделі впала з офіційних 429 800 юанів (близько 63 500 доларів) до 179 800 юанів (приблизно 26 600 доларів), що є аномальним показником для преміального сегмента.

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Згідно з дослідженням інформаційного агентства Bloomberg та даними Китайської асоціації легкових автомобілів, подібна ситуація характерна для всього ринку бензинових машин у КНР. Через значні труднощі з реалізацією складських запасів середня знижка на автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння за перші п'ять місяців 2026 року зросла до 33 000 юанів (4 900 доларів), що майже вдвічі перевищує торішній показник у 17 000 юанів (2 500 доларів). Натомість сегменти електромобілів та плагін-гібридів демонструють стабільне зростання.

Криза паливних авто поширилася і на вторинний ринок КНР. Бажання водіїв обміняти класичні машини на електричні спровокувало обвал залишкової вартості. Лише за травень середня ціна угоди в сегменті автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння знизилася на 19%. Наразі типовий трирічний вживаний бензиновий автомобіль у Китаї зберігає лише 38% від своєї початкової вартості, тоді як у 2023 році цей показник становив 60 відсотків.

Повернення до гібридів на ринку США

Абсолютно протилежна ситуація склалася в Північній Америці, яка наразі є найбільшим ринком для концерну JLR. Багато американських покупців досі виявляють помітну стриманість щодо купівлі повністю електричного транспорту та надають перевагу перевіреним рішенням. Через недостатньо швидке зростання попиту на електромобілі в США керівництво компанії підтвердило зміну своєї початкової продуктової стратегії.

Концерн JLR офіційно оголосив про перепроектування своєї майбутньої лінійки на архітектурі EMA, куди увійдуть наступні покоління моделей Velar та Evoque, а також новий компактний позашляховик Defender. Попри те, що спочатку ці автомобілі планувалися виключно як електромобілі, тепер для них розробляють повноцінні гібридні силові агрегати. Такий крок покликаний задовольнити запити американських клієнтів і захистити позиції бренда в регіоні, де повна відмова від паливних двигунів виявилася передчасною.