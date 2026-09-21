Укр
Ру

Нову Mazda CX-5 вже продають зі знижками, поки всі чекають на гібрид

Оновлений кросовер Mazda CX-5 почав отримувати перші офіційні знижки всього через три місяці після старту продажів. Поки покупці масово цікавляться бензиновими версіями за вигіднішим прайсом, вихід довгоочікуваної гібридної модифікації відкладається ще на кілька років.
Нова Mazda CX-5 2026 отримала знижки: коли вийде гібридна версія

ФОТО: Drive|

Mazda CX-5 2026

Данило Северенчук
logo21 вересня, 17:40
logo0
logo0 хв

Як пише австралійське видання Drive, дилери вже почали знижувати ціни на свіжу генерацію Mazda CX-5, яка в Україні дебютує вже незабаром. Хоча автомобіль вийшов на ринок лише три місяці тому, продавці в Австралії пропонують вигідні умови клієнтам, щоб підігріти інтерес до традиційних бензинових версій.

Для українських водіїв, які традиційно поважають CX-5 за надійність та класний дизайн, це цікавий сигнал. Глобальні дилери змушені робити прайс адекватнішим на тлі жорсткої конкуренції.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Чому дилери йдуть на поступки

Головна причина такого кроку назустріч покупцям – відсутність гібрида. Поки конкуренти на кшталт Toyota RAV4 чи Honda CR-V роблять ставку на гібридні установки, Mazda змушена відповідати звичайними двигунами внутрішнього згоряння. За даними журналістів, повноцінний гібридний CX-5 з'явиться у салонах ще дуже не скоро – на розробку та запуск піде кілька років.

Тож перед покупцем постає класичний вибір: або брати перевірений часом бензиновий кросовер зараз і за хорошою ціною, або чекати невідомо скільки на економніший, але гарантовано дорожчий гібрид. Зважаючи на вартість пального, гібрид виглядає привабливо, але знижка "тут і зараз" часто перемагає будь-які розрахунки майбутньої економії.

#Автоновинка #Новини #Mazda2 Hatchback 2019 #Фото #CX-5 #Mazda
Реклама