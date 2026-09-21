Нову Mazda CX-5 вже продають зі знижками, поки всі чекають на гібрид

Як пише австралійське видання Drive, дилери вже почали знижувати ціни на свіжу генерацію Mazda CX-5, яка в Україні дебютує вже незабаром. Хоча автомобіль вийшов на ринок лише три місяці тому, продавці в Австралії пропонують вигідні умови клієнтам, щоб підігріти інтерес до традиційних бензинових версій.

Для українських водіїв, які традиційно поважають CX-5 за надійність та класний дизайн, це цікавий сигнал. Глобальні дилери змушені робити прайс адекватнішим на тлі жорсткої конкуренції.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чому дилери йдуть на поступки

Головна причина такого кроку назустріч покупцям – відсутність гібрида. Поки конкуренти на кшталт Toyota RAV4 чи Honda CR-V роблять ставку на гібридні установки, Mazda змушена відповідати звичайними двигунами внутрішнього згоряння. За даними журналістів, повноцінний гібридний CX-5 з'явиться у салонах ще дуже не скоро – на розробку та запуск піде кілька років.

Тож перед покупцем постає класичний вибір: або брати перевірений часом бензиновий кросовер зараз і за хорошою ціною, або чекати невідомо скільки на економніший, але гарантовано дорожчий гібрид. Зважаючи на вартість пального, гібрид виглядає привабливо, але знижка "тут і зараз" часто перемагає будь-які розрахунки майбутньої економії.