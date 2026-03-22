Новий AUDI E7X: електричний кросовер з розгоном до "сотні" менш ніж за 4 секунди

Новий E7X одразу заявляє про себе як про один із найтехнологічніших електрокросоверів бренду, пише CarNewsChina. За попередніми даними, модель здатна розганятися від 0 до 100 км/год лише за 3,97 секунди, що ставить її в один ряд із високопродуктивними електромобілями преміумсегмента.

Не менш винятковим є і акумулятор: у E7X використовується батарея ємністю 109 кВт-год від CATL. Такий показник прямо натякає на значний запас ходу, хоча точні цифри виробник поки не розкриває.

LiDAR і нове покоління автономних технологій

Однією з ключових особливостей новинки став LiDARна даху. У випадку E7X він працює в парі з програмною платформою Flywheel від Momenta. Ця система підтримує функції NOA (Navigate on Autopilot), що дозволяють автомобілю рухатися як на трасі, так і в міських умовах із мінімальним втручанням водія. Фактично йдеться про наступний етап розвитку напівавтономного водіння, де автомобіль стає ще більш “розумним” у складному та жвавому трафіку.

Орієнтація на цифрову екосистему

E7X демонструє, що AUDI активно рухається у напрямку інтеграції програмного забезпечення та автомобільної інженерії. Використання великих моделей штучного інтелекту, таких як Flywheel, означає, що автомобіль зможе постійно оновлювати свої функції та адаптуватися до поведінки водія і дорожніх умов.

Дебют на автосалоні та перспективи моделі

Офіційна прем’єра E7X відбудеться на цьогорічному Пекінському автосалоні, де очікується розкриття повних технічних характеристик, включаючи запас ходу, конфігурації силових установок та цінову політику. Поки що модель виглядає як серйозна заявка на конкуренцію в сегменті великих електричних SUV, де важливими є не лише динаміка, а й програмні можливості, автономність та технологічність