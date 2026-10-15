Новий Audi Q7 вразив експертів Euro NCAP й отримав оцінку у 100% за безпеку

Як повідомляє видання Motor1, великий німецький SUV не просто зберіг манекени на традиційні п'ять зірок, а й встановив абсолютний рекорд у специфічній дисципліні. Оцінка Post-Crash Safety вимірює те, що відбувається з автомобілем одразу після удару.

Що відбувається після удару

Для водія та пасажирів це означає максимальні шанси на швидкий порятунок. Система екстреного виклику Audi автоматично зв'язується з рятувальниками, передаючи точні координати та дані про кількість людей у салоні. Тобто, якщо після аварії всі в машині знепритомніли, допомога все одно приїде без жодних дзвінків від свідків.

Ще одна критично важлива фішка – система гальмування після кількох зіткнень. Щойно датчики фіксують перший удар, електроніка сама зупиняє авто, затягує "ручник" та вмикає "аварійку". Це зводить до мінімуму ризик того, що понівечений кросовер викотиться на зустрічну смугу і отримає другий, часто фатальний, удар.

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Швидкий доступ для рятувальників

Експерти також перевірили, наскільки легко дістати людей з побитої машини. Двері Q7 розблоковуються автоматично, замки пасків безпеки відстібаються без зусиль, а електроніка продовжує працювати навіть при пошкодженні основної мережі. Крім того, рятувальники отримують чіткі інструкції, де саме різати метал, щоб не натрапити на високовольтні дроти чи паливні магістралі.

Оскільки Audi Q7 офіційно продається в Україні і користується стабільним попитом у сегменті преміальних сімейних кросоверів, такі новини є вагомим аргументом для покупців. Вибираючи велике авто для родини до семи осіб, тепер можна бути впевненим не лише у міцності кузова, а й у тому, що машина сама подбає про вас у найгіршому сценарії.