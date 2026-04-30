Новий Audi RS 5 покажуть на Гран-прі Формули-1 в Маямі

Головною технічною інновацією моделі стала система повного приводу quattro з функцією Dynamic Torque Control, зазначає виробник. Це електромеханічне керування вектором тяги дозволяє максимально ефективно реалізувати потенціал авто, спрямовуючи крутний момент на колесо з найкращим зчепленням, що робить керування у поворотах надзвичайно гострим та стабільним.

Силова установка нового RS 5 складається з потужного 2,9-літрового двигуна V6 з подвійним турбонаддувом на 375 кВт (510 к.с.) та електродвигуна потужністю 130 кВт. Сумарна потужність системи сягає 470 кВт (639 к.с.). Завдяки такому поєднанню модель встановлює нові стандарти паливної економічності та продуктивності у своєму класі.

Професіонали за кермом та дух гонок

У програмі Hot Laps беруть участь два серійні Audi RS 5 без додаткових технічних модифікацій. Автомобілі отримали ексклюзивне забарвлення у кольорі Titanium із акцентами Lava Red, що відсилає до лівреї боліда Формули-1 Audi R26.

За кермо новинок сядуть легендарні пілоти Діндо Капелло та Маркус Вінкельхок. Обидва гонщики мають багату історію перемог з Audi, зокрема в американських серіях. Як зазначив Вінкельхок, спритність RS 5 та робота системи Dynamic Torque Control найкраще проявляються саме на таких складних ділянках, як траса у Маямі.

Стратегічний наступ на ринку США

Вибір локації для прем'єри не є випадковим, адже США є другим за величиною ринком для Audi у світі. Окрім спортивних новинок, бренд готує масштабне оновлення лінійки кросоверів. До кінця року планується вихід флагмана Audi Q9, розробленого спеціально для американського ринку, а також нових Audi Q7 та Audi Q3.