Як повідомляє портал CarNewsChina з посиланням на сертифікаційні дані, збіркою електромобіля займеться спільне підприємство BMW-Brilliance у місті Шеньян. На місцевому ринку модель продаватиметься в єдиній комплектації під індексом 60L.

Головною сенсацією стали габарити машини. Колісна база китайського iX5 сягає 3165 міліметрів, що одразу на 60 міліметрів більше, ніж у величезного BMW X7. Загальна довжина кузова становить 5141 міліметр, ширина – рівно два метри, а висота – 1744 міліметри.

Візуально кросовер зберіг риси європейської версії, але отримав опціональний пакет M-Sport з агресивними бамперами та витягнутими фарами. Цікаво, що дверні ручки залишили класичними, попри майбутні жорсткі правила аеродинаміки. А от вага відверто дивує: споряджена маса становить 2917 кілограмів, а повна сягає масивних 3490 кілограмів.

Що під капотом та чому це важливо

Рухати цю 3,5-тонну брилу будуть два електромотори. Передній двигун від компанії ZF видає 245 кінських сил, а задній агрегат безпосередньо від BMW додає ще 322 сили. Сумарна віддача установки становить серйозні 567 "коней", які живитимуться від батарей місцевого виробника Aesc Hebei.

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Запуск такої специфічної моделі є спробою баварців втримати позиції на найбільшому авторинку світу. За даними аналітиків China EV DataTracker, з січня по жовтень 2026 року продажі BMW у Китаї впали на 20,3 відсотка. На тлі цього німецький автовиробник навіть розпочав скорочення персоналу, звільнивши близько 1800 працівників на початку листопада.

Що ще варто знати про електричні BMW?

Нагадаємо, раніше ми писали про цікавий експеримент із європейським BMW iX5. Ентузіасти вирішили перевірити, скільки кілометрів проїде кросовер з повністю розрядженою батареєю ємністю 141 кВт-год. Виявилося, що після появи нуля на панелі приладів важка машина здатна подолати ще 35 кілометрів, витягуючи енергію з прихованого резерву.