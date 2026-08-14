Новий BYD Qin Max коштує від 14 700 доларів і заряджається за 9 хвилин

Як повідомляє CarNewsChina, BYD Qin Max увійшов до сімейства Dynasty та отримав одразу дев'ять комплектацій. Електричні версії мають запас ходу до 630 км, гібридні здатні проїжджати до 320 км лише на електротязі, а сумарний запас ходу сягає 2370 км.

Електричний Qin Max стартує від 16 200 доларів

Найдешевший Qin Max взагалі коштує 99 900 юанів, але це плагін-гібрид DM-i.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Повністю електрична версія стартує зі 109 900 юанів, або приблизно 16 200 доларів. За ці гроші покупець отримує задній привід та заявлений запас ходу 530 км за циклом CLTC.

Дорожчі комплектації можуть проїхати до 630 км. Максимальна ціна електричного Qin Max становить 143 900 юанів, близько 21 200 доларів.

Для порівняння, BYD Seal 06 у Китаї знаходиться практично в тому самому ціновому діапазоні. Це не випадковість, адже обидві моделі технічно майже однакові.

Авто24 вже писав про BYD Seal 06, який також випускають у електричній та гібридній версіях. Модель належить до іншої дилерської лінійки BYD, але використовує споріднену техніку.

Заряджання від 10 до 97% займає 9 хвилин

Електричний Qin Max оснащений батареєю Blade другого покоління та підтримує нову систему BYD Flash Charging.

За заявою виробника, за нормальної температури акумулятор можна зарядити від 10 до 70% приблизно за п'ять хвилин, а від 10 до 97% - за дев'ять хвилин.

Щоправда, для цього потрібна відповідна мегаватна зарядна станція BYD. Пікова потужність фірмової системи сягає 1500 кВт.

Авто24 вже розповідав, як BYD заряджав електромобіль майже повністю за 12 хвилин навіть після охолодження до -30°C.

У Канаді BYD також готує власну мережу надпотужних Flash Charging станцій, де заряджання має займати приблизно стільки ж часу, як звичайна заправка пальним.

До 322 к.с. і розгін до сотні приблизно за 5 секунд

Для Qin Max EV доступні два електродвигуни.

Базовий розвиває 120 кВт, або 161 к.с. Потужніший мотор має 240 кВт, що відповідає 322 к.с.

У топовій версії крутний момент перевищує 400 Нм, а розгін від 0 до 100 км/год займає близько п'яти секунд.

При цьому автомобіль залишається задньопривідним.

Гібрид може проїхати до 2370 км

Версія Qin Max DM-i використовує п'яте покоління гібридної системи BYD.

До її складу входить 1,5-літровий атмосферний бензиновий двигун потужністю 74 кВт, або 99 к.с., та електромотор на 175 кВт, що відповідає приблизно 235 к.с.

Покупцям пропонують варіанти з електричним запасом ходу 230 або 320 км за китайським циклом.

Заявлена середня витрата бензину становить 2,59 л/100 км, а загальний запас ходу з повним баком і зарядженою батареєю досягає 2370 км.

Найдешевший гібрид коштує 99 900 юанів, а найдорожчий - 129 900 юанів, або близько 19 100 доларів.

За розмірами це вже великий седан

Довжина Qin Max становить 4866 мм, ширина 1880 мм, висота 1495 мм.

Колісна база дорівнює 2820 мм.

Тобто автомобіль за своїми габаритами вже помітно більший за типові компактні седани, хоча BYD формально відносить його до B-сегмента китайського ринку.

Підвіска спереду виконана за схемою McPherson, ззаду встановлена незалежна п'ятиважільна конструкція.

У дорогих комплектаціях з'являється система DiSus-C з електронним керуванням амортизаторами та функцією попереднього аналізу дороги.

LiDAR коштує ще 1800 доларів

Для частини комплектацій доступна система допомоги водієві God's Eye B.

Вона використовує LiDAR і підтримує асистоване керування як на автомагістралях, так і в місті. Автомобіль може допомагати з перебудуванням, проїздом розв'язок та об'їздом перешкод.

Доплата за систему становить 12 000 юанів, або приблизно 1800 доларів.

BYD також заявив про спеціальну політику відповідальності. Компанія обіцяє брати на себе відповідальність за аварії, якщо система використовувалася відповідно до встановлених правил.

Йдеться при цьому не про повністю автономне керування, а про систему рівня L2+.

У салоні є великий екран і холодильник

Центральним елементом салону став 15,6-дюймовий дисплей мультимедійної системи.

Також автомобіль отримав проєкційний AR-HUD.

Ще одна незвична для цього цінового сегмента опція - вбудований холодильник, який може як охолоджувати, так і підігрівати продукти або напої.

BYD дедалі активніше переносить подібне оснащення з дорогих моделей у масовий сегмент.

Qin Max і Seal 06 майже однакові

Найцікавіша особливість Qin Max полягає в тому, що BYD фактично створив конкурента самому собі.

Лише за два дні до прем'єри Qin Max компанія представила оновлений Seal 06. Обидва автомобілі мають колісну базу 2820 мм, а різниця у довжині становить лише кілька міліметрів.

Силові установки також однакові.

Гібридні версії використовують 1,5-літровий двигун потужністю 74 кВт та електромотор на 175 кВт. Електромобілі отримують мотори на 120 або 240 кВт та запас ходу 530 або 630 км.

Обидві моделі оснащуються Blade Battery другого покоління, Flash Charging, системою God's Eye, підвіскою DiSus-C, мультимедіа DiLink 150, AR-HUD і холодильником.

Фактично різняться передусім зовнішність, оформлення інтер'єру та комплектації.

Навіщо BYD два майже однакові автомобілі

Причина криється у структурі продажів BYD у Китаї.

Qin Max належить до сімейства Dynasty, тоді як Seal 06 продається через мережу Ocean. Це дві паралельні модельні та дилерські лінійки одного виробника.

BYD уже не вперше створює технічно близькі автомобілі для різних сімейств.

Такий підхід дозволяє одному концерну охоплювати більше покупців, не розробляючи повністю нову платформу для кожної моделі.

Водночас це створює внутрішню конкуренцію, адже покупцеві доводиться обирати між двома майже однаковими автомобілями за схожою ціною.

Seal 06 уже прямує в Україну

Для українського ринку ця пара особливо цікава через те, що одна з моделей уже заявлена для постачання.

Як раніше повідомляв Авто24, до України готують партію BYD 2026 модельного року. Серед автомобілів є Seal 06 DM-i, Seal 06 GT, а також Qin L у гібридній та електричній версіях.

Qin Max у цьому переліку поки не називали, оскільки модель щойно вийшла на китайський ринок.

Втім, з огляду на популярність BYD в Україні та активність незалежних імпортерів, поява новинки у нас цілком можлива. Це вже висновок, а не офіційно підтверджений план BYD.

Якщо Qin Max потрапить на український ринок, його головним суперником може стати не Tesla чи Volkswagen, а практично ідентичний BYD Seal 06.