Citroën C3 Aircross отримав новий двигун на 130 кінських сил з "автоматом"

Як повідомляє офіційне представництво Citroën в Україні, нова модифікація пропонується у топовій комплектації MAX і коштує 1 058 900 гривень ($23 255). Головною особливістю автомобіля став суттєво перероблений 1,2-літровий турбомотор серії EB2, який працює в парі з шестиступеневою автоматичною трансмісією з подвійним зчепленням.

Інженери бренду заявляють, що двигун Turbo 130 належить до третього покоління і має близько 70% абсолютно нових компонентів. Серед ключових змін – турбіна зі змінною геометрією, безпосереднє впорскування під високим тиском та надійний ланцюговий привід ГРМ.

Такі рішення дозволили не лише підвищити ефективність, а й забезпечити впевнене прискорення, зазначають представники бренду. На практиці це означає, що кросовер з крутним моментом 230 Нм досягає першої сотні за 9,9 секунди, а максимальна швидкість сягає 183 км/год. При цьому апетит у машини цілком помірний. Заявлена витрата пального в комбінованому циклі становить 6,1 літра на 100 кілометрів пробігу.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Практичність та оснащення

Габарити C3 Aircross залишилися незмінними: довжина складає 4,395 метра, а колісна база у 2,670 метра гарантує достатньо простору для п'ятьох пасажирів. Багажний відсік вміщує 460 літрів, але якщо скласти задній ряд, ви отримаєте значні 1600 літрів корисного об'єму.

Оскільки новинка доступна саме у виконанні MAX, водій отримує максимальний набір опцій для комфортної їзди. Тут є двозонний клімат-контроль, підігрів передніх крісел, керма та лобового скла, а також сучасна мультимедіа з екраном на 10,25 дюйма. Звісно, не обійшлося без бездротової підтримки Apple CarPlay та Android Auto. Для зручності паркування передбачені камера заднього огляду та відповідні датчики.

Альтернативи на ринку

Якщо потрібен простіший або, навпаки, більш технологічний варіант, дилери пропонують й інші модифікації. Наприклад, базова версія Turbo 100 на механіці в комплектації PLUS обійдеться у 940 000 гривень, що еквівалентно 20 645 доларам.

Для прихильників електрифікованих технологій доступний Hybrid 136 з шестиступеневою автоматичною трансмісією з подвійним зчепленням. Прайс на таку гібридну версію у топовому виконанні стартує від 1 157 200 гривень ($25 415).