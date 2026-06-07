Новий DAF перетворили в квартиру на колесах: у кабіні є навіть туалет

Проєкт отримав назву Living Driver Single Cab і пропонує рівень комфорту, який ще недавно можна було побачити хіба що у кемперах преміум-класу. Про це йдеться на сайті згаданого ательє dietrich-trucks.de та його ФБ-сторінці.

Головна особливість новинки – відмова від пасажирського сидіння. Звільнений простір інженери використали для облаштування додаткової житлової зони з диваном, місцями для зберігання речей та побутовим обладнанням.

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Замість другого крісла – диван і кухня

У переобладнаній кабіні з'явилися мікрохвильова піч, кавоварка та численні шафки для особистих речей водія. Фактично робоче місце далекобійника перетворилося на компактну квартиру, де можна не лише відпочивати між рейсами, а й готувати їжу.

Особливу увагу приділено ергономіці та використанню вільного простору. Усі меблі та обладнання інтегровані в інтер'єр таким чином, щоб не заважати роботі водія.

Після доопрацювання компанією Dietrich кабіна DAF XG+ більше нагадує компактну квартиру, ніж робоче місце далекобійника. Фото: Dietrich

У кабіні є навіть умивальник і туалет

Найбільше дивує наявність висувного умивальника та прихованого туалету. Такі рішення добре знайомі власникам будинків на колесах, але для серійних вантажівок залишаються рідкістю.

Завдяки цьому водій може комфортніше проводити тривалі рейси та менше залежати від придорожньої інфраструктури.

Комфорт як частина професії

У Німеччині подібні проєкти розглядають не лише як елемент розкоші, але і як спосіб покращення умов праці водіїв, дефіцит яких відчуває вся Європа.

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Тож сучасний магістральний тягач дедалі частіше стає не просто транспортним засобом, а повноцінним мобільним житлом. І якщо раніше далекобійник возив із собою термос і каністру з водою, то тепер може розраховувати на кавоварку, диван і навіть власний санвузол.