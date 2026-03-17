Новий електричний кросовер Volkswagen ID. Tiguan стане наступником ID.4: що відомо про новинку?

Новий SUV орієнтуватиметься на більш традиційний дизайн і практичність, а також виправить деякі суперечливі рішення інтер’єру попередніх електромобілів бренду, зазначають інсайдери Carscoops. Нещодавно помічені дорожні прототипи вже дозволили сформувати перше уявлення про майбутню серійну модель.

Дизайн стане більш традиційним

Зовнішність нового електрокросовера буде ближчою до класичних позашляховиків бренду. Хоча модель зберігатиме пропорції Volkswagen ID.4, дизайн стане більш стриманим і традиційним. Фактично електричний Tiguan виглядатиме як еволюція нинішньої стилістики бренду: чіткіші лінії кузова, більш вертикальну передню частину та класичні пропорції. У результаті новинка може виглядати менш футуристично, ніж деякі конкуренти, наприклад новий Mazda CX-6e, але саме така стратегія може сподобатися покупцям, які хочуть електромобіль зі знайомим дизайном.

Повернення фізичних кнопок у салоні

Однією з головних змін стане інтер’єр. У новій моделі Volkswagen планує відмовитися від сенсорних слайдерів і тактильних панелей, які активно критикували власники Volkswagen ID.4. У салоні залишиться великий екран мультимедійної системи, але водночас з’являться фізичні кнопки на кермі, традиційні елементи керування клімат-контролем й окрема ручка регулювання гучності. Подібну концепцію компанія вже використовує у нових моделях електролінійки, зокрема у майбутньому Volkswagen ID. Polo.

Платформа MEB+ і знайомі силові установки

Новий електричний кросовер залишиться побудованим на платформі MEB, але, ймовірно, в оновленій версії MEB+. Основні технічні характеристики, за попередніми даними:

базова версія – задній привід, один електромотор;

потужність – близько 282 к.с. (210 кВт);

повнопривідні версії з двома моторами – приблизно 335 к.с. (250 кВт).

Автомобіль використовуватиме 400-вольтову електросистему та батареї ємністю 77–86 кВт-год. Очікуваний запас ходу за циклом WLTP становитиме 500–550 км, а також має покращитися швидкість швидкісної зарядки постійним струмом.

Конкуренція в сегменті буде жорсткою

Коли електричний Tiguan вийде на ринок, він опиниться у дуже конкурентному сегменті середньорозмірних електричних кросоверів. Основними суперниками стануть Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Skoda Enyaq, Zeekr 7X та Peugeot e-5008. Очікується, що офіційна презентація новинки відбудеться у 2026 році, а продажі можуть розпочатися у 2027 році.