Новий Hyundai Bayon радикально змінив вигляд: тепер це міні-Tucson із повноцінним гібридом

На Паризькому автосалоні корейці показали абсолютно нове втілення свого найменшого європейського кросовера. Новий Bayon остаточно позбувся образу "скромного малюка" і приміряв брутальний фірмовий дизайн "Мистецтво сталі", який ми вже бачили на свіжому Tucson.

Завдяки збільшеній на 20 міліметрів колісній базі в салоні стало просторіше. До того ж модель вперше отримала спортивну комплектацію N Line з 18-дюймовими дисками, подвійним вихлопом та червоним простроченням сидінь.

Гібридна економія та екрани як у флагманів

Замість звичних бензинових моторів покупцям вперше запропонують повноцінний 1,6-літровий гібрид потужністю 136 кінських сил у парі з шестиступеневим "роботом". Водії зможуть регулювати рівень рекуперації енергії підрульовими пелюстками, що дозволить рідше тиснути на гальма й суттєво економити пальне в міських заторах. Для консерваторів залишили базовий 1,0-літровий турбомотор на 90 або 115 сил.

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У салоні тепер панує цифрова епоха. Перед водієм розкинулися два опційні 12,3-дюймові екрани, з'явилася вентиляція сидінь, камери кругового огляду та преміальна акустика Bose. Відкривати авто можна буде просто зі смартфона завдяки технології Digital Key 2. Інженери залишили фізичні кнопки на консолі, хоча управління кліматом зробили сенсорним.

Коли чекати в салонах

Повного приводу кросовер так і не отримав, тому штурмувати серйозне бездоріжжя на ньому не вийде – це суто міський житель. У європейських дилерів Hyundai новий Bayon з'явиться на початку 2027 року. Ця модель традиційно закриває нішу між найменшим електричним Inster та більшим Kona, складаючи серйозну конкуренцію популярному Ford Puma.