Новий Hyundai Tucson б'є рекорди ще до старту продажів: чим дивує кросовер

Як повідомляє The Korean Car Blog, ажіотаж навколо новинки перевершив усі очікування виробника, адже попереднє покоління у 2020 році стартувало з позначки у 10 842 заявки. Цікаво, що майже половина покупців, а саме 44 відсотки, одразу обрали топову комплектацію, тоді як третина віддала перевагу базовій версії.

Кросовер 2027 модельного року кардинально змінив імідж, отримавши гострі та рубані форми кузова. Машина суттєво підросла: довжина збільшилася майже на 6 сантиметрів, ширина додала 4 сантиметри, а висота зросла на 2 сантиметри, що дало помітно більше простору для пасажирів.

Технології та гібридна економія

У салоні тепер панує нова мультимедійна система Pleos із величезним 17-дюймовим екраном по центру передньої панелі. При цьому інженери Hyundai прислухалися до водіїв і залишили фізичні кнопки для головних функцій, а перед очима водія розмістили компактний 9,9-дюймовий дисплей приладів.

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Корейці зробили ставку на електрифікацію, запропонувавши одразу три варіанти силових установок. Базовим залишився 1,6-літровий турбомотор на 184 сили, але справжнім хітом обіцяють стати гібриди: класичний на 233 кінські сили та плагін-гібрид потужністю 288 сил, який здатний проїхати на електротязі близько 80 кілометрів.

Попри швидкий вихід новинки, поточна генерація кросовера продовжує розлітатися як гарячі пиріжки. Лише за цей рік продажі зросли на 10 відсотків, сягнувши позначки у понад 181 тисячу проданих авто.