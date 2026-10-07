Новий Jaguar коштуватиме як Bentley: представлено 1000-сильний Type 01

Jaguar офіційно представив Type 01 - першу серійну модель нової епохи бренду. Як повідомляє Autocar, це великий чотиридверний електричний гран-турер потужністю близько 1000 к. с., який має підняти Jaguar із традиційного преміум-сегмента на щабель ближче до Bentley.

Jaguar поставив на карту майже все

Type 01 - не просто ще одна новинка. Для Jaguar це фактично перезапуск марки після кількох років паузи та радикальної зміни стратегії.

Кілька років тому компанія опинилася перед вибором: поступово скорочувати модельний ряд, закривати збитковий бренд або повністю його перезапустити. У Jaguar обрали найдорожчий варіант - створення нової гами автомобілів і фактично нової ідентичності.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

На цю трансформацію спрямували близько £2,25 млрд. Type 01 став першим серійним результатом цієї програми.

Auto24 ще наприкінці 2024 року писав про радикальний ребрендинг Jaguar, коли компанія змінила логотип, візуальну мову та оголосила про перехід у значно дорожчий сегмент.

Серійний Type 01 не схожий на старі Jaguar

Новинка має довжину 5,2 метра і колісну базу близько 3,2 метра. Тобто за габаритами Type 01 лише трохи коротший за Bentley Flying Spur.

Силует зберіг головні риси концепту Type 00: дуже довгий капот, низький дах, відсунута назад кабіна та майже вертикальна задня частина.

Jaguar свідомо відмовився від традиційного підходу, коли нова модель має легко впізнаватися як еволюція попередньої. У компанії знову використовують старий принцип засновника марки Вільяма Лайонса - "copy nothing", тобто "нічого не копіювати".

Проте паралелі з минулим усе одно є. Представники Jaguar згадують довгокапотний XJS 1970-х, який свого часу також радикально відрізнявся від E-Type.

Від Type 00 залишилося більше, ніж очікували

Концепт Type 00, показаний наприкінці 2024 року, тоді викликав чи не найбільше суперечок у автомобільному світі.

Auto24 детально розповідав про дебют Jaguar Type 00. Уже тоді було зрозуміло, що майбутній серійний GT збереже довгий капот, низький дах та незвичні пропорції шоу-кара.

Тепер це підтвердилося. Серійний Type 01 став практичнішим, отримав чотири звичайні двері, але загальна архітектура концепту залишилася.

Минулого року Type 00 також вперше виїхав на дороги загального користування під час Тижня моди в Парижі, і вже тоді було видно, що дизайнерський експеримент Jaguar не збирається залишати лише виставковим шоу-каром.

1000 к. с. і нова платформа

Type 01 створений на новій електричній архітектурі JEA, яку Jaguar розробив спеціально для майбутнього модельного ряду.

Точні характеристики батареї та електромоторів компанія ще не розкрила повністю, але заявлена потужність становить близько 1000 к. с.

Раніше Auto24 писав про майбутній 1000-сильний електричний GT Jaguar, коли модель ще тестували у вигляді замаскованих прототипів. Тоді було зрозуміло, що британці готують не просто заміну XJ, а автомобіль зовсім іншого рівня.

У перспективі на цій самій платформі мають з'явитися й інші Jaguar – великий SUV та ще одну розкішну модель, які можуть отримати назви Type 02 і Type 03.

Ціна теж переходить у нову лігу

Jaguar більше не збирається безпосередньо конкурувати з BMW 5 Series чи Mercedes-Benz E-Class.

За добре оснащений Type 01 компанія орієнтується приблизно на £150 000. Раніше називався діапазон від £120 000 за базові виконання до понад £150 000 за персоналізовані версії.

Таким чином новий Jaguar опиняється між верхніми версіями Mercedes-Benz та молодшими моделями Bentley і Aston Martin.

Саме такою й була мета ребрендингу. Jaguar хоче продавати менше автомобілів, але значно дорожче, перетворившись із відносно масового преміального бренду на виробника ексклюзивних електромобілів.

Дизайн має продавати автомобіль сильніше за техніку

Цікаво, що дослідження Jaguar серед потенційних покупців показало: електрична силова установка далеко не на першому місці серед критеріїв вибору.

Найважливішими виявилися зовнішність, інтер'єр, якість виконання та те, що автомобіль "говорить" про свого власника. У компанії багато говорять про "характер" і "душу" Type 01. Це пояснює, чому під час перезапуску Jaguar стільки уваги приділив дизайну, навіть ризикуючи роздратувати старих прихильників марки.

Ребрендинг уже коштував компанії чимало репутаційних нервів. Auto24 писав про гучну критику нового стилю та кадрові зміни у Jaguar. Але Type 01 показує, що від самої стратегії компанія не відмовилася.

Jaguar кілька років жив майже без нових машин

Перезапуск став ще ризикованішим через те, що Jaguar фактично поставив традиційний модельний ряд на паузу.

Компанія припинила випуск старих моделей і певний час майже не продавала нові автомобілі на домашньому британському ринку. Auto24 писав, що Jaguar тимчасово припинив продаж нових машин у Великій Британії, очікуючи на появу нової електричної гами.

Тепер Type 01 має закінчити цей перехідний період. На ринок автомобіль повинен вийти у першій половині 2027 року. І саме тоді стане зрозуміло, чи готові покупці сприйняти Jaguar уже не як альтернативу Mercedes-Benz і BMW, а як значно дорожчий електричний бренд.