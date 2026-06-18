Новий хот-хетч Volkswagen ID.3 Neo може стати першим в історії задньопривідним GTI

Головна інтрига полягає в позиціонуванні моделі. Попри те, що прототип вважають наступником колишнього ID.3 GTX, автомобіль має всі шанси вийти на ринок під культовим спортивним суббрендом GTI, пише Carscoops.

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Дизайн у стилі ID. Polo GTi та інтер'єр із фізичними кнопками

Тестовий прототип ID.3 Neo помітили на німецьких дорогах майже без маскування. Хоча виробник намагався приховати ключові деталі, експерти розгледіли змінені елементи екстер'єру. Зокрема, нижній передній повітрозабірник отримав замасковану форму, яка ідентична новому ID. Polo GTI. Задній бампер також прикритий камуфляжною плівкою в районі дифузора, що вказує на перероблену аеродинамічну секцію.

Оскільки компанія вже дала електричному хетчбеку меншого класу назву ID. Polo GTi, аналогічне рішення очікується і для флагманського ID.3 Neo. Якщо новинка дійсно отримає знаменитий шильдик, це призведе до історичного перелому в архітектурі хот-хетчів марки. На відміну від передньопривідного ID. Polo GTi, модель ID.3 Neo побудована на платформі MEB із заднім розташуванням двигуна. Таким чином, автомобіль може стати першим в історії задньопривідним представником сімейства GTI.

Оновлення інтер'єру повністю повторить архітектуру стандартного рестайлінгового ID.3 Neo. Це означає появу покращених матеріалів оздоблення, збільшених дисплеїв мультимедійної системи та переробленої передньої панелі. Найважливішою зміною стало повернення до класичних фізичних кнопок на кермі та торпедо після численних скарг власників на незручні сенсорні панелі. Спортивна версія додатково отримає фірмові акценти: червону прострочку та традиційну картату оббивку сидінь.

Технічні характеристики: потужність щонайменше 322 кінські сили

Для базового ID.3 Neo наразі доступні три силові агрегати, де максимальна віддача становить 231 к.с., а запас ходу досягає 630 кілометрів. Очікується, що топова модифікація запозичить електричну начинку від колишнього покоління GTX, але з додатковими програмними оптимізаціями. Прогнозовані параметри силової установки:

Потужність: не менше 326 к.с з максимальним крутним моментом 545 Нм.

Динаміка: прискорення від 0 до 100 км/год займатиме близько 5,6 секунди.

Батарея та хід: колишня версія з акумулятором ємністю 79 кВт-год долала до 600 кілометрів за тестовим циклом WLTP, проте інженери VW можуть збільшити цей показник завдяки покращенню енергоефективності.

Терміни дебюту та географія продажів

Офіційна європейська прем'єра нового спортивного електромобіля очікується пізніше цього року. Проте географія продажів новинки буде обмеженою. Як і у випадку з колишнім ID.3 GTX та новим ID.3 Polo GTi, цей заряджений електричний хот-хетч розробляється з прицілом на європейські країни.