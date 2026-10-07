Новий Kia Sportage проходить випробування: радикальний дизайн та фокус на гібриди

Як повідомляє Carscoops, офіційна прем'єра новинки очікується вже наступного року, а на ринок кросовер вийде як модель 2028 року. Наразі інженери активно випробовують прототип, щільно закритий камуфляжем, проте загальні риси кузова вже дають зрозуміти напрямок думки дизайнерів.

Більше кутів та стиль електрокарів

Судячи зі шпигунських фото, форма кузова позбулася плавних ліній на користь гострих кутів. Бічні вікна тепер мають чітку геометрію, що робить кросовер візуально схожим на старші електричні моделі бренду, такі як EV5 та EV9.

Передня частина також зазнала серйозних втручань. Замість єдиного великого блоку оптики, який ми бачимо на поточній версії, наступна генерація отримає розділені фари. Основні прожектори розмістять нижче на бампері у квадратних корпусах, а ходові вогні, ймовірно, поєднають вертикальні та горизонтальні світлодіодні смуги.

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Знайома платформа та ставка на гібриди

Технічно новий Sportage спиратиметься на перевірену архітектуру N3/N4, яку ділить з новим Hyundai Tucson. Завдяки цьому кросовер додасть у довжині приблизно 60 міліметрів та отримає дещо розтягнуту колісну базу, що гарантує більше простору в салоні.

Під капотом сюрпризів не очікується, адже моторна гама повністю дублюватиме лінійку Tucson. Базовими залишаться 1,6-літровий турбомотор та 2,0-літровий атмосферник, які видаватимуть від 148 до 190 кінських сил.

Проте головний акцент корейці роблять на електрифікованих версіях. Класичний гібрид з батареєю на 1,49 кВт-год забезпечить близько 242 кінських сил, тоді як топовий плагін-гібрид з акумулятором на 17,1 кВт-год зможе похвалитися потужністю у 288 сил та солідним запасом ходу на чистій електротязі.