Новий кросовер Rivian R3 буде значно дешевшим за R2: скільки коштуватиме конкурент Tesla

Як пише видання Carscoops, генеральний директор Rivian Ар-Джей Скаріндж в інтерв'ю The New York Times розкрив нові деталі щодо майбутньої лінійки бренду. Головна новина – компактний кросовер R3 отримає "відчутно нижчий цінник", ніж у моделі R2, яка нині стартує від 45 000 доларів.

Хоча точних цифр компанія поки не називає, експерти прогнозують прайс у межах від 35 до 40 тисяч доларів. Для українських водіїв це означає одне: коли після дебюту ці машини почнуть з'являтися на страхових аукціонах США, ми отримаємо дуже цікаву та стильну альтернативу звичним Tesla. За ці гроші покупець отримує повноцінний кросовер з цікавим ретро-дизайном та серйозними характеристиками.

Що пропонує новий Rivian R3

Технічна частина виглядає дуже гідно. Відомо, що R3 продаватимуть із двома варіантами батарей. Топова версія зможе проїжджати понад 480 кілометрів на одному заряді. А для любителів динаміки готують тримоторну конфігурацію, яка вистрілюватиме до першої сотні менш ніж за 3 секунди.

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