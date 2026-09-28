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Новий кросовер Rivian R3 буде значно дешевшим за R2: скільки коштуватиме конкурент Tesla

Компанія Rivian офіційно підтвердила, що новий компактний кросовер R3 коштуватиме суттєво дешевше за модель R2. Завдяки адекватному прайсу та запасу ходу під 500 кілометрів, новинка має всі шанси стати справжнім хітом, посунувши на ринку популярну Tesla Model Y.
Rivian підтвердила розробку дешевого кросовера R3: ціна, характеристики, запас ходу нового кросовера

ФОТО: Rivian |

Rivian R3

Данило Северенчук
logo28 вересня, 11:40
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Як пише видання Carscoops, генеральний директор Rivian Ар-Джей Скаріндж в інтерв'ю The New York Times розкрив нові деталі щодо майбутньої лінійки бренду. Головна новина – компактний кросовер R3 отримає "відчутно нижчий цінник", ніж у моделі R2, яка нині стартує від 45 000 доларів.

Хоча точних цифр компанія поки не називає, експерти прогнозують прайс у межах від 35 до 40 тисяч доларів. Для українських водіїв це означає одне: коли після дебюту ці машини почнуть з'являтися на страхових аукціонах США, ми отримаємо дуже цікаву та стильну альтернативу звичним Tesla. За ці гроші покупець отримує повноцінний кросовер з цікавим ретро-дизайном та серйозними характеристиками.

Що пропонує новий Rivian R3

Технічна частина виглядає дуже гідно. Відомо, що R3 продаватимуть із двома варіантами батарей. Топова версія зможе проїжджати понад 480 кілометрів на одному заряді. А для любителів динаміки готують тримоторну конфігурацію, яка вистрілюватиме до першої сотні менш ніж за 3 секунди.

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Плани на майбутнє та боротьба з Китаєм

  • Зупинятися на R3 американці не планують. Скаріндж додав, що в розробці вже знаходиться ще компактніша і дешевша модель – R4.
  • Водночас очільник Rivian активно підтримує введення жорстких мит на китайські електромобілі у США. За його словами, без захисту внутрішнього ринку західним брендам буде вкрай важко конкурувати з дешевими авто з Піднебесної, де витрати на виробництво та електроенергію значно нижчі.
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