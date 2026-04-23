Новий китайський позашляховик Tank 700 отримав 864 кінські сили та витрату пального в 1 літр на 100 км

Попри суперечливий дизайн, що нагадує суміш Mercedes-Benz G-Class та Suzuki Jimny, новинка пропонує унікальну для свого сегмента гібридну установку з величезним запасом ходу на електротязі, пише Carscoops.

Гібридна установка та екстремальна потужність

Головною особливістю Tank 700 Hi4-Z став його підзарядний гібридний привід. Силова установка складається з 2,0-літрового бензинового турбодвигуна потужністю 248 к.с. та двох електродвигунів. Один із них інтегрований у трансмісію (288 к.с.), а інший розташований на задній осі (322 к.с.). Сумарна віддача системи сягає неймовірних 864 кінських сил.

Позашляховик оснащений акумулятором ємністю 59 кВт-год, що дозволяє проїжджати до 191 кілометра виключно на електричній енергії. За заявою GWM, у гібридному режимі витрата пального становить лише 1,16 літра на 100 км, а при розрядженій батареї цей показник зростає до 8,45 літра.

Динаміка та позашляхові можливості

Попри колосальну потужність, розгін автомобіля до 100 км/год займає 5,6 секунди. Це гідний результат для важкого рамного позашляховика, проте він значно поступається показникам спортивних авто з аналогічною кількістю кінських сил. Вірогідно, на динаміку впливає значна маса автомобіля та його специфічна аеродинаміка.

Окрім швидкісної версії Hi4-Z, виробник запропонував модифікацію Hi4-T, орієнтовану на суворе бездоріжжя. Вона оснащується 3,0-літровим двигуном V6 та має три блокування диференціалів. Ця версія використовує меншу батарею ємністю 37,1 кВт-год, але демонструє аналогічний час розгону до сотні завдяки меншій вазі.

Дизайн та ринкові перспективи

Екстер’єр Tank 700 продовжує викликати дискусії серед експертів через запозичення стилістичних елементів у відомих європейських та японських моделей. Оновлення 2026 року принесло моделі більш спортивний обвіс та агресивні деталі кузова. Офіційна прем’єра новинки відбудеться на Пекінському автосалоні цими вихідними.