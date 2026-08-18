Новий Mercedes-Benz C-Class отримав бензинові та дизельні версії: ціни й характеристики

Замовлення на всі версії нового Mercedes-Benz C-Class у Німеччині відкривають з18 серпня 2026 року. Ціни на седан C 200 стартують від 41 045 євро без ПДВ, або 48 844 євро з урахуванням податку.

C-Class отримав масштабне технічне оновлення

Mercedes-Benz називає це наймасштабнішим технічним оновленням в історії сучасного C-Class. Оновлення охопило як седан, так і універсал Estate. Зовні автомобілі отримали більш виразний дизайн із переглянутими світловими приладами та характерною світловою графікою. Водночас основні пропорції C-Class залишилися знайомими, тому модель зберігає впізнаваний вигляд.

Основні зміни відбулися всередині. Автомобіль отримав сучасні цифрові функції на базі операційної системи MB.OS, можливість оновлення програмного забезпечення “по повітрю“ та вдосконалений голосовий асистент MBUX із функціями штучного інтелекту. Система навігації тепер використовує технології Google Maps, а в перспективі – AI Agent від Google Cloud. За допомогою голосового асистента водій зможе, зокрема, шукати зарядні станції та паркувальні місця й отримувати інформацію про їхню доступність.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

“Новий C-Class доводить, що спадкоємність і інновації не суперечать одна одній. Завдяки спортивній елегантності, електрифікованим високотехнологічним силовим установкам та інтелектуальним системам на базі MB.OS він пропонує те, що справді потрібно водіям: перевірену надійність і технології, які створюють реальну додану цінність у повсякденному житті”, – зазначив Маттіас Гайзен, член правління Mercedes-Benz Group AG з питань продажів і клієнтського досвіду.

Плагін-гібрид проїжджає до 100 км на електротязі

Однією з головних технічних особливостей оновленого Mercedes-Benz C-Class залишаються гібридні силові установки. Плагін-гібридні версії C 400 e 4MATIC у кузовах седан та Estate поєднують чотирициліндровий бензиновий двигун із потужним електромотором. Сумарна віддача системи становить до 290 кВт (395 к.с.) й 650 Нм крутного моменту.

Літій-іонна батарея має корисну ємність 19,53 кВт-год, а запас ходу виключно на електротязі сягає 100 км, тому значну частину щоденних поїздок автомобіль може здійснювати без запуску бензинового двигуна. Гібрид можна заряджати змінним струмом потужністю до 11 кВт, наприклад від домашньої зарядної станції. На швидкісних станціях постійного струму максимальна потужність заряджання становить 55 кВт.

Дизельний C-Class сумісний із біопаливом

Для покупців, які віддають перевагу дизельним двигунам, Mercedes-Benz зберігає чотирициліндровий 2,0-літровий двигун OM 654 EVO. Силовиий пропонується у двох варіантах потужності: 120 кВт (163 к.с.) й 147 кВт (200 к.с.). Мотор отримав новий турбокомпресор зі змінною геометрією та модернізовану паливну систему Common Rail із тиском до 2200 бар.

За заявою Mercedes-Benz, ці рішення дозволили покращити реакцію на натискання педалі акселератора, процес згоряння пального, рівень викидів та економічність. Ще одна особливість – сумісність із біопаливом HVO100, B10 та B20. Усі двигуни C-Class також модернізовані з урахуванням майбутніх екологічних вимог, зокрема підготовлені до переходу на стандарт EU7.

Підвіску зробили спортивнішою

Інженери Mercedes-Benz переналаштували підвіску C-Class, щоб автомобіль став більш маневровим без втрати комфорту під час тривалих поїздок. Жорсткіше з'єднання елементів підвіски та нові налаштування адаптивних амортизаторів мають зменшити крени кузова й зробити реакції автомобіля на кермо точнішими.

Спереду використовується конструкція з чотирма важелями з кожного боку, тоді як задня вісь має багатоважільну схему з п'ятьма важелями. Mercedes-Benz також зберіг підрулювання задніх коліс. Система може відхиляти задні колеса на кут до 2,5 градуса, зменшуючи діаметр розвороту на 43 см – до 10,64 метрів. На швидкості до 100 км/год задні колеса повертаються у протилежний бік від передніх, підвищуючи маневровість. На швидкості понад 100 км/год вони повертаються в тому ж напрямку, що й передні, покращуючи стабільність автомобіля.

C-Class став тихішим

Mercedes-Benz також приділив увагу акустичному комфорту. Коефіцієнт аеродинамічного опору становить від 0,24 у седана та від 0,26 в універсала Estate. Переглянуті зовнішні дзеркала, ущільнення лобового скла та оптимізована форма кузова мають зменшувати аеродинамічний шум. Крім того, зміни внесли у кріплення вихлопної системи та шумоізоляцію. У компанії зазначають, що завдяки цьому салон залишається тихим навіть під час інтенсивного розгону та руху на високій швидкості.

Нові системи допомоги водієві

Оновлений C-Class може оснащуватися 10 камерами, п'ятьма радарами та 12 ультразвуковими датчиками. Вони працюють разом із центральним обчислювальним блоком і програмною платформою MB.OS. Залежно від комплектації система MB.DRIVE може допомагати з кермуванням, утриманням у смузі, підтриманням дистанції, гальмуванням та прискоренням.

Серед доступних функцій – Lane Change Assist, яка може виконувати перестроювання після дотику водія до важеля покажчиків повороту. Більш розширена система MB.DRIVE ASSIST PLUS допомагає у складніших дорожніх ситуаціях, зокрема може сповільнювати автомобіль перед знаком STOP або червоним сигналом світлофора.

MB.DRIVE ASSIST PRO має забезпечувати автоматизоване переміщення автомобіля між заданими точками навіть у щільному міському трафіку. Спочатку ця функція буде доступна на китайському ринку. Окремо передбачені системи допомоги під час паркування та руху з причепом. Паркувальний пакет із камерою кругового огляду 360° дозволяє автоматично знаходити відповідні місця та допомагати під час заїзду й виїзду.

Новою функцією також стала Reverse function. За певних умов автомобіль може автоматично повторити частину маршруту заднім ходом, яким він щойно проїхав уперед. Це може бути корисно на вузьких ділянках дороги, де немає можливості розвернутися.

Навігація бачить навколишній простір у 3D

Ще однією новою функцією стала MBUX Surround Navigation. Камери й датчики формують тривимірне зображення навколишнього простору та поєднують його з навігаційними підказками. На дисплеї можуть відображатися інші автомобілі, велосипедисти, мотоциклісти та пішоходи. Це має допомагати водієві краще розуміти дорожню ситуацію та бачити її приблизно так, як її сприймають системи допомоги. Для C-Class також вперше стала доступною навігація з доповненою реальністю, яка раніше пропонувалася у старших моделях Mercedes-Benz S-Class та EQS.

Нові фари DIGITAL LIGHT

Оновлений C-Class отримав нове покоління опціональних фар DIGITAL LIGHT із технологією micro-LED. Mercedes-Benz заявляє, що новий високопродуктивний чип та елементии micro-LED збільшили зону освітлення приблизно на 40%, одночасно скоротивши енергоспоживання до 50% порівняно з попередньою системою. Система ULTRA RANGE може динамічно змінювати напрямок дальнього світла, а функція часткового дальнього світла дозволяє краще освітлювати погано помітних учасників руху, не засліплюючи інших водіїв.