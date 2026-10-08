Новий міст через Тису та пункт пропуску з Румунією сьогодні відкриють: що чекає на водіїв

Відкриття цього масштабного інфраструктурного об'єкта суттєво розвантажить трафік та створить новий зручний коридор для легкових авто і вантажівок між Україною та Румунією.

Як повідомив на своїй ФБ-сторінці голова повітової ради румунського округу Марамуреш Габріель Валер Зетеа, об'єкт запускають в повноцінну експлуатацію без зайвих затримок.

Стрічку перерізати не будуть

Замість традиційного перерізання стрічок посадовцями, кордон одразу стане функціональним для реального руху транспорту.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

З першого ж дня на локації працюватимуть прикордонна поліція та митна служба обох країн.

Міст зробили, випробували, пункт пропуску та всю його інфраструктуру збудували й ось настає час запуску МАПП в експлуатацію. Фото: Gabriel Valer Zetea

Для повноцінної роботи усі робочі місця обладнані меблями та комп'ютерами, а інформаційні бази даних підключені та повністю синхронізовані.

"Це буде не просто церемонія, ми не будемо чекати, коли через міст зможуть проїхати перші автомобілі. Щойно пролунає заява про відкриття, люди одразу зможуть вільно користуватися новим маршрутом, – зазначає голова повітової ради румунського округу Марамуреш Габріель Валер Зетеа.

Особливість МАПП "Біла Церква – Сігету Мармацієй" в тому, що він буде спільний для України та Румунії, а його локація – на румунській території. Інфографіка: Авто24 з фото Gabriel Valer Zetea



Масштабний проєкт та європейські кошти

Будівництво цього переходу стало одним із найважливіших прикордонних проєктів для Румунії за останні роки. Фінансування робіт здійснювалося переважно коштом європейських фондів, а офіційні міжурядові угоди Київ та Бухарест фіналізували упродовж 2023-2024 років.

За словами Габріеля Валера Зетеа, це важливий момент для Румунії та її відносин з Україною, адже давня мрія всього регіону нарешті стає реальністю.

Про це, зокрема, він виклав вчора ввечері на своїй ФБ-сторінці 23-хвилинний відеосюжет (див. відео внизу).