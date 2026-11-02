Новий Mitsubishi Pajero рве ринок: позашляховик зібрав річну касу ще до старту продажів

Як повідомляє видання Motor1 з посиланням на Automotive News, офіційний прийом заявок на новинку відкрили 1 жовтня, і вже до 28 числа дилери отримали приголомшливу кількість звернень. Цей показник повністю перекриває цільові очікування бренду на весь фінансовий рік, який завершиться аж у березні 2027 року.

Головним сюрпризом для маркетологів стала статистика походження клієнтів. Виявилося, що левова частка замовників раніше їздила на автомобілях конкурентів, зокрема на суворих всюдиходах, звичайних кросоверах та навіть великих мінівенах.

Водночас до дилерських центрів Mitsubishi повертаються і давні фанати марки. Багато хто з них колись володів Pajero попередніх поколінь, потім пересів на авто інших брендів, а тепер вирішив повернутися заради нового флагмана.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

За що готові платити покупці

Цікаво, що економити на відродженій легенді ніхто не збирається. Близько 70 відсотків усіх замовлень припадає на топову версію Super Exceed, яка коштує майже 8 мільйонів єн, що в еквіваленті становить близько 51 400 доларів.

За ці гроші власник отримує не лише безкомпромісну прохідність, а й серйозну заявку на люкс. Автомобіль оснащують сидіннями з напіванілінової шкіри з вентиляцією, 20-дюймовими дисками та преміальною аудіосистемою Yamaha на 12 динаміків.

Виробник чітко цілиться в аудиторію, яка зазвичай розглядає покупку Toyota Land Cruiser. І статистика продажів найдорожчих комплектацій доводить, що люди готові переплачувати за комфорт у поєднанні з рамною конструкцією.

Справжній позашляховик, а не клон

На відміну від багатьох сучасних моделей бренду, які є перелицьованими копіями машин Renault та Nissan, новий флагман розробили самостійно. В його основі лежить міцна лонжеронна рама від пікапа Triton (L200), що гарантує реальні можливості на бездоріжжі, а не лише брутальний зовнішній вигляд.

Офіційний старт продажів у Японії заплановано на 17 грудня, а згодом лінійку можуть поповнити ще дві менші моделі. Щодо повернення іншої легенди, Lancer Evolution, то президент компанії Кейсуке Кішіура назвав цю модель "скарбом", але чесно визнав, що наразі розробка наступника не ведеться через потребу сфокусуватися на масових авто.