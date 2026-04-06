Новий Nissan Leaf має серйозні проблеми: авто може загорітися навіть на парковці

Як пише Carscoops, згідно з офіційною інформацією, дефект пов’язаний із літій-іонною батареєю ємністю 78 кВт-год. Під час виробництва край катода акумулятора міг бути пошкоджений. У разі деформації цей елемент здатен спричинити внутрішнє коротке замикання й перегрів, що підвищує ризик займання батареї.

Особливо тривожним є те, що інцидент може статися без будь-яких попереджень, навіть коли автомобіль просто стоїть на парковці.

Уже зафіксовано інциденти в Японії та США

На цей момент підтверджено два випадки перегріву акумулятора: 16 лютого в Японії, коли припаркований Nissan Leaf зазнав теплового інциденту просто на вулиці й 2 березня у США, на території дилерського центру.

В обох випадках автомобілі були вимкнені та не заряджалися. Постраждалих немає, але сам факт таких ситуацій викликав серйозне занепокоєння.

Що робити власникам: жорсткі рекомендації від виробника

Nissan настійливо рекомендує власникам уражених авто негайно припинити експлуатацію автомобіля, не заряджати батарею, паркувати автівку виключно на відкритому просторі, подалі від будівель та інших авто і якнайшвидше звернутися до офіційного дилера. Компанія також пообіцяла надати підмінний автомобіль на час ремонту.

Як виявили проблему

Виявити дефект вдалося завдяки телематичним даним, які дозволили відстежити аномальну поведінку батарей. Після цього інженери змогли точно визначити конкретні автомобілі за VIN-кодами. Це дозволило обмежити відкликання лише 51 екземпляром, а не всією партією.

Розв'язання проблеми: заміна батарей безплатно

Після звернення до дилера власники отримають повний ремонт безплатно. Залежно від ступеня пошкодження фахівці замінять окремі модулі акумулятора, або встановлять новий батарейний блок повністю.

Офіційні повідомлення власникам почнуть надходити з 17 квітня, однак зв’язок із клієнтами вже розпочато.