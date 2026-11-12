Новий Opel Frontera отримав 130-сильний двигун з "автоматом": відома ціна в Україні

Як повідомляє офіційне представництво бренду Opel, відтепер вітчизняні покупці можуть обрати кросовер із бензиновим двигуном третьої генерації. За словами автовиробника, близько 70 відсотків компонентів цього мотора є абсолютно новими.

Цей агрегат об'ємом 1,2 літра видає 230 Нм крутного моменту вже при 2250 обертах за хвилину, що гарантує впевнений старт у міському потоці. Мотор працює в парі з надійною шестиступеневою автоматичною коробкою передач.

Завдяки оновленому турбокомпресору зі змінною геометрією та системі безпосереднього впорскування, автомобіль розмінює першу сотню за 9,9 секунди. Максимальна швидкістьсягає 200 кілометрів на годину. При цьому заявлена витрата пального в змішаному циклі становить цілком прийнятні 6,1 літра на сотню кілометрів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Практичність та сучасні технології

Кросовер створювали з прицілом на сімейні потреби, тому габарити цілком виправдовують очікування: довжина кузова становить 4385 міліметрів при колісній базі 2670 міліметрів. Багажне відділення вміщує 460 літрів, а якщо скласти спинки заднього ряду, корисний простір збільшується до значних 1600 літрів.

У салоні водія зустрічає сучасна цифрова панель приладів на 10 дюймів та великий сенсорний екран мультимедійної системи діагоналлю 10,25 дюйма. Вона без проблем підтримує бездротове підключення через Apple CarPlay та Android Auto, що суттєво спрощує користування навігацією.

Автомобіль також отримав непоганий зимовий пакет, який включає повноцінний підігрів передніх сидінь, усього керма та лобового скла. За безпеку відповідає цілий комплекс електронних помічників, серед яких система стабілізації ESP, допомога при старті на підйомі та моніторинг тиску в шинах.

Ціни та комплектації в Україні

Нова бензинова модифікація вже доступна для замовлення в українських дилерів. Ціна на Opel Frontera з двигуном 1.2 Turbo та автоматом стартує від 1 031 000 гривень (22 700 доларів) за базову, але добре оснащену комплектацію Edition.

Нагадаємо, що раніше на нашому ринку дебютувала гібридна версія цієї моделі. Вона пропонує сумарну потужність 145 кінських сил та оснащується роботизованою коробкою передач із подвійним зчепленням.