Новий пікап Hyundai буде братом Chevrolet Colorado: компанії посилюють співпрацю

Очікується, що новинка стане частиною масштабної стратегії двох автогігантів, які планують спільно виробляти сотні тисяч автомобілів щороку, охоплюючи різні сегменти – від комерційного транспорту до утилітарних позашляховиків, повідомляє Motor1.

Платформа від Chevrolet Colorado стане основою

За попередніми даними, новий пікап отримає платформу GMT 31XX, яка вже використовується в актуальному поколінні Chevrolet Colorado. Це сучасна рамна архітектура, яка добре зарекомендувала себе для витривалості та позашляхових можливостей. Втім, базову конструкцію суттєво доопрацюють. Інженери адаптують її під специфіку регіональних ринків, де важливими є висока вантажопідйомність, простота обслуговування та здатність працювати в складних дорожніх умовах.

Ставка на дизель і практичність

Одна з ключових відмінностей нового пікапа – орієнтація на дизельні силові агрегати. Саме такі мотори залишаються найбільш популярними у країнах Латинської Америки через свою економічність і ресурс. Крім того, платформа буде адаптована під версії з одинарною кабіною, що важливо для комерційного використання. Також очікується модернізація задньої осі, яка дозволить підвищити вантажопідйомність і зробити пікап більш універсальним у щоденній роботі.

Де вироблятимуть новинку

Виробництво моделі планують налагодити в Бразилії, на заводі GM у Сан-Жозе-дус-Кампус. Саме там з’являться дві споріднені моделі: нове покоління Chevrolet S10 та перший середньорозмірний пікап під брендом Hyundai. Обидві новинки, за попередньою інформацією, дебютують ближче до 2028 року.

Попри інтерес до сегмента середньорозмірних пікапів, нова модель не планується для американського ринку. Chevrolet S10 традиційно орієнтований на Латинську Америку, і Hyundai, ймовірно, дотримуватиметься тієї ж стратегії. Втім, корейський бренд вже натякав на розробку окремого рамного пікапа для США, який може отримати іншу платформу та позиціонування.

Об’єднання досвіду Hyundai та General Motors виглядає логічним кроком у сегменті, де важливі не лише технології, а й перевірені рішення. Використання бази Chevrolet Colorado дозволяє скоротити витрати на розробку і водночас запропонувати конкурентний продукт. У результаті ринок може отримати витривалий і практичний пікап, створений із урахуванням реальних потреб користувачів, а не лише маркетингових трендів.