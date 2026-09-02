Новий Polestar 4 SUV нарешті отримав заднє скло: електрокросовер став більшим і доступнішим

Як повідомляє видання Carscoops, бренд вирішив зробити свою "четвірку" значно практичнішою. Новий Polestar 4 SUV – це не просто зміна форми кузова з фастбека на класичний кросовер. Головна новина для водіїв полягає в тому, що інженери відмовилися від найбільш суперечливої фішки моделі – "глухої" задньої частини без скла. Тепер у салон повернулося нормальне дзеркало заднього виду, хоча фанати гаджетів все ще можуть замовити цифрове.

Що це означає на практиці? По-перше, пасажири на задньому ряду отримали додаткові 25 мм простору над головою. По-друге, якщо скласти сидіння, об'єм багажника зростає до солідних 1665 літрів (проти 1536 літрів у купе).

Проте найприємніший сюрприз – це вартість новинки. У Великій Британії новий SUV коштує на 2000 фунтів дешевше за купеподібну версію. Базова ціна стартує від 54 750 фунтів стерлінгів (73 788 доларів).

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Запас ходу та динаміка

Технічна частина залишилася знайомою. Базова версія з одним мотором на задній осі видає 268 кінських сил і проїжджає до 629 км на одному заряді батареї ємністю 100 кВт-год. Також є повнопривідна версія Dual-motor на 536 "конячок". Вона досягає 100 км/год всього за 3,9 секунди, хоча запас ходу менший – до 600 км.

Максимальна потужність заряджання становить до 200 кВт. Це непоганий показник, хоча головний конкурент BMW iX3 пропонує вдвічі швидшу зарядку.

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