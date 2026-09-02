Новий Polestar 4 SUV нарешті отримав заднє скло: електрокросовер став більшим і доступнішим

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Polestar 4 SUV
Як повідомляє видання Carscoops, бренд вирішив зробити свою "четвірку" значно практичнішою. Новий Polestar 4 SUV – це не просто зміна форми кузова з фастбека на класичний кросовер. Головна новина для водіїв полягає в тому, що інженери відмовилися від найбільш суперечливої фішки моделі – "глухої" задньої частини без скла. Тепер у салон повернулося нормальне дзеркало заднього виду, хоча фанати гаджетів все ще можуть замовити цифрове.
Що це означає на практиці? По-перше, пасажири на задньому ряду отримали додаткові 25 мм простору над головою. По-друге, якщо скласти сидіння, об'єм багажника зростає до солідних 1665 літрів (проти 1536 літрів у купе).
Проте найприємніший сюрприз – це вартість новинки. У Великій Британії новий SUV коштує на 2000 фунтів дешевше за купеподібну версію. Базова ціна стартує від 54 750 фунтів стерлінгів (73 788 доларів).
Запас ходу та динаміка
Технічна частина залишилася знайомою. Базова версія з одним мотором на задній осі видає 268 кінських сил і проїжджає до 629 км на одному заряді батареї ємністю 100 кВт-год. Також є повнопривідна версія Dual-motor на 536 "конячок". Вона досягає 100 км/год всього за 3,9 секунди, хоча запас ходу менший – до 600 км.
Максимальна потужність заряджання становить до 200 кВт. Це непоганий показник, хоча головний конкурент BMW iX3 пропонує вдвічі швидшу зарядку.
Географія продажів
- Виробництво кросовера вже стартувало на заводі в Південній Кореї, а перші клієнти отримають свої машини до кінця цього року.
- Американські водії цю модель не побачать взагалі. Через жорсткі мита на китайські технології бренд Polestar був змушений повністю покинути ринок США.
- Для українських же покупців, які часто приганяють електромобілі з Європи чи Кореї, цей практичний і швидкий SUV може стати дуже цікавою альтернативою німецьким преміум-брендам.