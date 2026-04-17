Новий Porsche 911 GT3 S/C несподівано дебютував з атмосферним двигуном та "механікою"

Новинка не є лімітованою, що відрізняє її від попередніх спецверсій Speedster, зазначає Auto24. Головним завданням інженерів Porsche було збереження мінімальної ваги за наявності механізму складного даху.

Завдяки широкому використанню вуглецевого волокна, з якого виготовлені капот, крила та двері, маса автомобіля становить лише 1497 кілограмів. Це лише на 30 кг більше, ніж у попереднього колекційного 911 Speedster. Для досягнення таких показників, розробники також встановили:

Магнієві диски з центральним блокуванням (20 дюймів спереду та 21 ззаду, що зменшують підресорену масу на 9 кг.

Керамічні гальма, котрі входять до базової комплектації та важать на 20 кг менше за чавунні аналоги.

Полегшений акумулятор ємністю 40 Аг заощаджує ще 4 кг.

Магнієвий каркас даху: автоматичний м'який верх відкривається за 12 секунд на швидкості до 50 км/год.

Атмосферна потужність та механічне керування

Серцем родстера став 4,0-літровий шестициліндровий опозитний двигун, здатний розкручуватися до 9000 об/хв. Силовий агрегат видає 510 к.с. та 450 Нм крутного моменту. Відповідно до філософії “автомобіля для водія”, модель доступна виключно з шестиступеневою механічною коробкою передач із короткими передавальними числами.

Родстер розганяється до 100 км/год за 3,9 секунди, а його максимальна швидкість сягає 313 км/год. Вперше для відкритих моделей 911 використана передня вісь на подвійних поперечних важелях, що у поєднанні зі спортивними шинами забезпечує керованість на рівні трекових болідів.

Інтер'єр для треку

Салон автомобіля виконаний у суворому двомісному компонуванні. В базі встановлені спортивні сидіння Plus, а як опцію можна замовити вуглепластикові “ковші”. Цифрова панель приладів отримала режим Track Screen, який виводить лише критично важливі дані про стан шин та оливи, а тахометр можна повернути так, щоб червона зона опинилася зверху (на 12 годин). Для індивідуалізації доступний пакет Street Style, який додає:

Графіку на крилах та написи “PORSCHE” кольору Pyro Red.

Важіль перемикання передач із дерев'яною ручкою та відкритою схемою перемикання.

Оздоблення салону чотириколірною плетеною шкірою.

Як додатковий аксесуар пропонується 80-літровий шкіряний багажний бокс вагою 10 кг, який фіксується у задній частині салону за допомогою спеціальних штифтів. Новий Porsche 911 GT3 S/C вже доступний для замовлення у офіційних дилерів.