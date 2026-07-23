Новий спорткар Toyota MR2 вперше виявили під час випробувань у Японії: відео

ФОТО: Carscoops|
Прототип нового спорткара Toyota
Як зазначає Carscoops, на фотографіях та відеоролику, якими поділився користувач під ніком @You_SuiKoyoAZ у мережі X, зафіксовано прототип, що проїжджає повз гоночний GR Yaris Concept M на треку. Купе має виражений спортивний силует, глибокі бампери, масивний передній спліттер, розширені крила та фіксоване заднє антикрило.
Його оптика натхненна серійною моделлю Yaris, а загальні пропорції нагадують концепт-кар Toyota FT-Se 2023 року. Великі повітрозабірники на задніх крилах та глибокий вентиляційний отвір на капоті підтверджують центральномоторне розташування силової установки, що відповідає концепту GR Yaris M 2025 року.
Унікальна компоновка та повний привід
На відміну від оригінального Toyota MR2, який мав задній привід, нова модель серії GR отримає центральномоторну компоновку в поєднанні з системою повного приводу.
Трансмісія розташована ззаду, а карданний вал передає потужність на передню вісь. Спереду та ззаду, вірогідно, встановлено диференціали обмеженого ковзання Torsen. Наразі залишається невідомим, чи буде автомобіль комплектуватися виключно 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач, чи отримає також варіант із механічною трансмісією.
Новий 2,0-літровий турбодвигун G20E та його потенціал
- Основою для майбутнього MR2 або Celica стане повністю новий 2,0-літровий чотирициліндровий турбодвигун G20E з безпосереднім упорскуванням. Він розроблений для заміни 1,6-літрового трициліндрового мотора, відомого за моделями GR Yaris та GR Corolla. За заявою Toyota, новий агрегат є компактнішим і потужнішим за існуючий 2,4-літровий турбодвигун бренду.
- Потужність двигуна G20E залежно від версії становитиме близько 300 кінських сил та 400 Нм крутного моменту в базових версіях, або до 400 кінських сил та 550 Нм крутного моменту для моделей GR. Гоночний варіант потенційно може видавати до 600 кінських сил.
- Очікується, що компанія Toyota незабаром оприлюднить офіційну інформацію про розширення лінійки GR та покаже новий концепт-кар.