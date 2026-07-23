Новий спорткар Toyota MR2 вперше виявили під час випробувань у Японії: відео

Як зазначає Carscoops, на фотографіях та відеоролику, якими поділився користувач під ніком @You_SuiKoyoAZ у мережі X, зафіксовано прототип, що проїжджає повз гоночний GR Yaris Concept M на треку. Купе має виражений спортивний силует, глибокі бампери, масивний передній спліттер, розширені крила та фіксоване заднє антикрило.

Його оптика натхненна серійною моделлю Yaris, а загальні пропорції нагадують концепт-кар Toyota FT-Se 2023 року. Великі повітрозабірники на задніх крилах та глибокий вентиляційний отвір на капоті підтверджують центральномоторне розташування силової установки, що відповідає концепту GR Yaris M 2025 року.

Унікальна компоновка та повний привід

На відміну від оригінального Toyota MR2, який мав задній привід, нова модель серії GR отримає центральномоторну компоновку в поєднанні з системою повного приводу.

Трансмісія розташована ззаду, а карданний вал передає потужність на передню вісь. Спереду та ззаду, вірогідно, встановлено диференціали обмеженого ковзання Torsen. Наразі залишається невідомим, чи буде автомобіль комплектуватися виключно 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач, чи отримає також варіант із механічною трансмісією.

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