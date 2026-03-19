Новий Toyota C-HR+ дебютував у Європі: електричний прорив у сегменті купе-кросоверів

Модель створена на основі успішної лінійки C-HR, яка вже розійшлася тиражем понад мільйон автомобілів у Європі. Однак, тепер новинка піднімає планку як у плані технологій, так і драйверських відчуттів, зазначає Toyota.

Два акумулятори та потужність до 343 “коней”

Новий C-HR+ отримав одразу дві батареї: 57,7 кВт-год – для передньопривідних версій й 77 кВт-год для більш потужних модифікацій. Топова версія з повним приводом видає 343 к.с. та розганяється до 100 км/год всього за 5,2 секунди, що робить її одним із найдинамічніших електрокросоверів у лінійці бренду. Технологія eAxle, запозичена у Toyota bZ4X, забезпечує високу ефективність і компактність силового агрегату, а використання напівпровідників SiC дозволяє зменшити втрати енергії та підвищити продуктивність.

Запас ходу до 607 км і швидка зарядка

Максимальний запас ходу новинки сягає 607 км за циклом WLTP, що є найкращим показником серед електромобілів Toyota. Автівка має підтримку швидкої зарядки DC до 150 кВт й AC 11 або 22 кВт (залежно від комплектації). Завдяки попередньому підігріву батареї зарядка з 10% до 80% може займати менше 30 хвилин навіть при низьких температурах.

Повний привід і новий рівень керованості

Версії AWD отримали інтелектуальну систему розподілу крутного моменту, яка аналізує поведінку автомобіля в поворотах і адаптує тягу між осями. Крім того, C-HR+ демонструє буксирувальну здатність до 1500 кг, стабільність на слизькому покритті й кращу маневреність завдяки цій технології.

Платформа eTNGA: основа драйву та комфорту

C-HR+ побудований на електричній платформі eTNGA, яка за словами Toyota забезпечує низький центр ваги, жорсткість кузова +30% й покращену керованість і плавність ходу. Інженери також доопрацювали підвіску та електропідсилювач керма для більш “живого” відчуття за кермом.

Дизайн: купе-кросовер без компромісів

Новинка зберегла фірмовий силует купе, але стала більш просторою: колісна база зросла до 2750 мм, а довжина становить 4530 мм. Аеродинаміка також на високому рівні – коефіцієнт опору складає 0,262, що є досить низьким показником. Серед дизайнерських особливостей: вже звична “молотоподібна” передня частина, приховані ручки дверей, 18- або 20-дюймові диски та двоколірне фарбування для топових версій.

Салон: технології та екологічність

Інтер’єр орієнтований на комфорт і цифровізацію й вирізняється 7-дюймовою цифровою панеллю приладів та 14-дюймовим мультимедійним дисплеєм. Список оснащення також включає контурне підсвічування з 64 кольорами та сидіння, виготовлені з перероблених PET-пластиків, що підкреслює екологічний підхід бренду. Ще одна перевага C-HR+ – це багажник об’ємом до 416 літрів, з можливістю трансформації.

Усі версії також оснащені пакетом Toyota T-Mate та системами Toyota Safety Sense, включаючи функції контролю сліпих зон, адаптивного світла, допомоги при зміні смуги та панорамного огляду. Підтримуються Apple CarPlay та Android Auto, а голосове управління активується командою “Hey Toyota”. Крім того, через додаток MyToyota водій може активувати дистанційне керування кліматом, контроль зарядки чи планування маршрутів із зарядними станціями.

Гарантія та старт продажів

Toyota пропонує клієнтам гарантію на батарею до 10 років або мільйон кілометрів пробігу з регулярним моніторингом стану акумулятора. Японський автовиробник зазначив, що продажі Toyota C-HR+ у Європі стартують у березні 2026 року.