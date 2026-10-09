Новий Toyota Hilux дебютував в Україні: дизельний м’який гібрид, 204 к.с. та повний привід

Hilux зберіг основні пропорції та габарити попередника, але отримав суттєві зміни зовні й усередині. Toyota також модернізувала кермове управління, підвіску та раму, приділивши увагу комфорту під час щоденної експлуатації без втрати позашляхових можливостей.

Новий дизайн Toyota Hilux

Зовнішність Hilux дев’ятого покоління розроблена відповідно до концепції Tough x Agile, що означає "Міцність і маневреність". Передню частину автомобіля змінили найбільше: пікап отримав нові блоки фар, з’єднані центральною планкою з написом TOYOTA, та решітку радіатора із широким шестикутним сітчастим візерунком.

Геометричні лінії продовжуються в оформленні бамперів, розширювачів колісних арок і бічних підніжок. Для моделі також підготували нові колісні диски та вісім кольорів кузова. Серед них – золотаво-жовтий металік Sulphur, характерний для топової комплектації Legend, і сірий Storm Grey.

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Практичність також доопрацювали. З’явилися додаткові задні бічні підніжки, ширші основні підніжки та оновлена сходинка для зручнішого доступу до вантажного відсіку. Покупцям запропонують чотири комплектації: Business, Comfort, Premium і флагманську Legend.

Габарити нового Hilux залишилися близькими до показників попереднього покоління. Довжина становить 5320 мм, висота – 1815 мм, колісна база – 3085 мм. Ширина залежно від комплектації дорівнює 1855-1885 мм.

Салон у стилі Toyota Land Cruiser Prado

Інтер’єр Hilux переробили масштабніше, ніж будь-коли раніше в історії моделі. За оформленням і ергономікою він перегукується з новим Toyota Land Cruiser Prado: салон отримав горизонтальну композицію передньої панелі, ширшу центральну консоль і сучасні цифрові дисплеї.

У базовій комплектації Business встановлюється мультимедійна система з 9-дюймовим екраном. У дорожчих версіях передбачений 12,3-дюймовий HD-дисплей. Цифрова панель приладів залежно від комплектації має діагональ 7 або 12,3 дюйма. Для найбільшого дисплея доступні чотири стилі оформлення та три варіанти компонування інформації.

Усі версії підтримують Apple CarPlay та Android Auto, а в комплектаціях вищого рівня смартфон можна підключати бездротовим способом. Toyota також попрацювала над комфортом сидінь: передні отримали новий наповнювач і щільнішу оббивку, а в дорожчих комплектаціях передбачені електрорегулювання та подовжена подушка. Оновлені підголівники мають забезпечувати кращий захист шиї в разі удару ззаду.

Серед практичних рішень – охолоджуване відділення для двох пляшок об’ємом 600 мл, додаткові місця для зберігання речей і збільшений бокс центральної консолі об’ємом 5,7 л. Для підключення пристроїв передбачені два порти USB-C спереду, а в дорожчих версіях – бездротова зарядка смартфона та два додаткові USB-порти для пасажирів заднього ряду.

Керування повним приводом та позашляховими режимами згрупували на центральній консолі. Це має спростити користування відповідними системами під час руху складною місцевістю.

Дизельний м’який гібрид Hybrid 48V

Для українського ринку Toyota Hilux дев’ятого покоління запропонують із єдиною силовою установкою – 2,8-літровим дизелем із системою м’якого гібрида Hybrid 48V та повним приводом. Двигун розвиває 204 к.с. (150 кВт) і максимальний крутний момент 500 Нм у діапазоні 1600–2800 об/хв. Гібридна система складається з електромотора-генератора, 48-вольтової літій-іонної батареї під задніми сидіннями та перетворювача постійного струму DC-DC.

На відміну від повного гібрида, система Hybrid 48V не призначена для тривалого самостійного руху автомобіля на електротязі. Електромотор-генератор допомагає дизельному двигуну, відновлює енергію під час уповільнення та забезпечує плавнішу роботу системи старт-стоп.

За даними Toyota, гібридна система сприяє тихішому й плавнішому повторному запуску двигуна, а також зменшенню витрати пального та викидів порівняно з попереднім 2,8-літровим дизелем без такої системи.

Заявлена комбінована витрата пального становить 9,7–10,4 л/100 км, а викиди CO2 – 251–273 г/км за циклом WLTP. Показники залежать від комплектації автомобіля. Пікап зберігає практичні можливості для перевезення вантажів і буксирування: вантажопідйомність сягає 700 кг, а допустима маса причепа з гальмами становить 3500 кілограмів.

Електропідсилювач керма та модернізована підвіска

Однією з важливих технічних змін стало впровадження електропідсилювача керма EPS – уперше для Hilux на європейському ринку. Він має полегшувати маневрування на низьких швидкостях і забезпечувати стабільніше керування на швидкісних дорогах. На бездоріжжі система також зменшує ударну віддачу на кермо під час наїзду на нерівності.

Електропідсилювач споживає енергію переважно тоді, коли потрібна допомога під час повороту керма, що сприяє зниженню енергетичних витрат порівняно з гідравлічною системою. Toyota також посилила раму та змінила окремі елементи підвіски. Спереду збереглася незалежна конструкція з подвійними поперечними важелями, а ззаду – нерозрізний міст на листових ресорах. Інженери змінили характеристики амортизаторів і налаштування ресор, а також доопрацювали пружини, стабілізатор поперечної стійкості та втулки передньої підвіски.

Для зниження вібрацій встановили нові опори двигуна й кабіни та додали зварні точки в конструкції підлоги. За задумом виробника, це має підвищити комфорт руху, не поступаючись вимогам до витривалості автомобіля під навантаженням.

Позашляхові можливості Toyota Hilux

Hilux дев’ятого покоління зберіг орієнтацію на експлуатацію в складних умовах. Заявлений дорожній просвіт становить 310 мм, хід підвіски – 500 мм, кут в’їзду – 29°, а кут з’їзду – 24°. Пікап здатний долати водні перешкоди глибиною до 700 мм. У комплектаціях, починаючи з Comfort, доступна система Multi-Terrain Select (MTS), яка адаптує роботу автомобіля до різних типів бездоріжжя.

Водій може обирати налаштування для ґрунту, піску, багна, глибокого снігу та кам’янистої місцевості, а також автоматичний режим. Система працює разом із режимами повного приводу H4 і L4. Вони дають змогу адаптувати тягові можливості автомобіля до умов руху.

У дорожчих комплектаціях передбачена система Multi-Terrain Monitor (MTM). За допомогою чотирьох камер вона формує панорамне зображення простору навколо автомобіля, а також може показувати ділянку безпосередньо під ним. Це допомагає водієві контролювати положення коліс і траєкторію руху між перешкодами.

Розширений пакет систем безпеки Toyota T-Mate

Новий Hilux отримав комплекс систем активної безпеки Toyota T-Mate, до якого входить Toyota Safety Sense третього покоління. Серед нових для моделі функцій – система утримання автомобіля в центрі смуги руху LTA та система аварійного кермування ESA. Оновлена система запобігання зіткненням PCS може розпізнавати автомобілі, пішоходів, велосипедистів, мотоцикли та зустрічний транспорт, а також допомагати під час проїзду перехресть.

Інтелектуальний адаптивний круїз-контроль iACC отримав удосконалені алгоритми регулювання швидкості, зокрема під час наближення до поворотів і зміни ситуації попереду. Система проактивної допомоги водію PDA покликана підтримувати плавне сповільнення та допомагати уникати небезпечного зближення з перешкодами на невеликих швидкостях.

Уперше для Hilux також доступні моніторинг сліпих зон BSM, система безпечного виходу з автомобіля SEA та автоматичне гальмування під час паркування PKSB. У комплектаціях із відповідним обладнанням система аварійної зупинки EDSS може поступово зупинити автомобіль і ввімкнути аварійну сигналізацію, якщо водій тривалий час не реагує на попередження. Електричне стоянкове гальмо входить до оснащення всіх комплектацій, крім Business.

Вартість моделі в Україні буде оголошена вже найближчим часом.