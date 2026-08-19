Нових авто до 20 тисяч євро у Німеччині стало майже вдвічі менше: статистика

Ще у 2021 році покупці могли знайти три нові автомобілі приблизно за €10 000. Тепер таких пропозицій немає: найдешевша нова машина коштує €13 590.

Про висновки з власних досліджень розповіли експерти німецької служби невідкладної допомоги на дорозі ADAC.

Німецьких і японських авто у списку немає

Серед 16 найдоступніших моделей немає жодного автомобіля німецького чи японського виробника. Найдешевшим представником німецьких брендів є VW Polo, але його базова ціна вже становить €20 380 і він до списку не увійшов.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Натомість більшість доступних моделей – невеликі або субкомпактні автомобілі. Найдешевший із них – Dacia Sandero TCe 100 Essential, який коштує €13 590.

Серед доступних авто є електромобілі

Цього року вперше до списку потрапили одразу три електромобілі: Dacia Spring, Leapmotor T03 та Renault Twingo E-Tech Electric. П’ять років тому нових електромобілів дешевше €20 000 на ринку не було.

Є серед доступних моделей і практичніші варіанти. Зокрема, Dacia Jogger пропонує сім місць, а Dacia Duster, KGM Tivoli та Citroën C3 Aircross належать до найдоступніших SUV.

З повним списком найдешевших автівок конкретно за марками й моделями, сформованих в алфавітному порядку, можна ознайомитися тут. Клацнувши там на відповідну назву автомобіля у лівому стовпчику, можна переглянути детальні технічні дані у каталозі автомобілів ADAC.

Низька ціна – мінімальне оснащення

ADAC зазначає, що майже всі автомобілі в цьому ціновому сегменті представлені саме базовими комплектаціями. Виробники максимально спрощують оснащення, щоб зберегти низьку стартову ціну.

Покупцям не варто очікувати преміальних функцій – наприклад, безключового доступу чи камер кругового огляду. У деяких версіях може бути відсутній навіть кондиціонер.

Зростання цін ADAC пояснює подорожчанням виробництва та витрат по всьому ланцюгу створення автомобіля, а також збільшенням кількості технологій у сучасних моделях. Водночас бюджетні варіанти на ринку все ще залишаються – просто їх вибір стає дедалі меншим.