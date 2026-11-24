Як повідомляє пресслужба 21-ї окремої механізованої бригади, бронепарк їхнього підрозділу поповнився сучасними багатофункціональними машинами німецького концерну Rheinmetall.

Військові зазначають, що техніка надійшла не зі складів резерву чи лінійних бригад Бундесверу, як це було з іншою технікою, а абсолютно новою. Екіпажі вже встигли пройти інтенсивний півторамісячний курс підготовки у навчальних класах та на полігонах Німеччини.

Цікаво, що машини передали українським бійцям буквально з заводського конвеєра. За словами старшого техніка механізованої роти на позивний Банкір, на одометрах деяких екземплярів фіксується пробіг усього 25 кілометрів.

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Технічні характеристики та броня

З технічної погляду, Lynx KF41 є однією з найсучасніших важких бойових машин піхоти у світі. Гусенична платформа вагою до 44 тонн приводиться в рух потужним дизельним двигуном Liebherr на 1140 кінських сил, що дозволяє цій махині розганятися до 70 кілометрів на годину.

Екіпаж складається з трьох осіб, а в просторому десантному відсіку комфортно розміщуються ще вісім повністю екіпірованих бійців. Машина має модульну конструкцію броні, яка надійно захищає від протитанкової зброї, мін та саморобних вибухових пристроїв, що критично важливо в умовах сучасного бою.

Бойова машина Lynx, що в перекладі з німецької означає "рись", й справді прудка, але їх кількість у парках ЗСУ поки значно менша, ніж популяція цих котів-красенів у лісах Полісся. Скриншот: Авто24

Розумна гармата проти дронів

Головна фішка німецької рисі ховається у її башті, керувати якою завдяки високій автоматизації може як навідник, так і командир. БМП оснащена сучасною системою керування вогнем та автоматичною гарматою, яка стріляє програмованими боєприпасами повітряного підриву.

Саме цю особливість українські захисники планують використовувати для полювання на російські ударні безпілотники.

"Ми плануємо використовувати машину й для полювання на російські ударні безпілотники. Буде йти шахед, ми його захоплюємо і робимо постріл п'ятьма снарядами перед ціллю і все… – пояснює принцип роботи Банкір.

За його словами, розумні снаряди розриваються прямо перед ворожим дроном, створюючи щільну хмару осколків. Цей потік вражаючих елементів гарантовано знищує повітряну ціль без необхідності прямого влучання в сам апарат.

Європейський тренд на антидроновий захист

Нагадаємо, раніше ми писали, що німецькі зброярі активно адаптують свою бронетехніку для боротьби з повітряними загрозами. Нещодавно компанія KNDS Deutschland показала успішні випробування колісної бойової машини Boxer RCT30 проти цілого рою невеликих безпілотників.

Ця 38-тонна машина також використовує автоматичну гармату з програмованими боєприпасами повітряного підриву. Як показує практика, в умовах засилля FPV-дронів та баражуючих боєприпасів, здатність БМП самостійно відбивати атаки з повітря стає не просто перевагою, а життєвою необхідністю для виживання екіпажу та десанту.