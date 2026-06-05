Серійного автошахрая з Волині упіймали: усім обіцяв пригнати авто, але брав гроші й безслідно зникав

За даними слідства, зафіксовано щонайменше 13 епізодів саме за таким сценарієм – рекламував, обіцяв, брав гроші й… зникав.

Як повідомляє Володимирська окружна прокуратура Волинської облпрокуратури, упродовж 2025 року та перших місяців 2026-го волинянин пропонував громадянам послуги з купівлі або продажу автомобілів.

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Схема працювала під виглядом автопослуг

Одним клієнтам він обіцяв допомогти придбати транспортний засіб, отримував кошти на його купівлю, після чого зникав. Іншим пропонував сприяння у продажу автомобіля, однак після отримання машини розпоряджався нею на власний розсуд.

За версією слідства, жертвами оборудок стали щонайменше 13 осіб. Загальна сума завданих збитків перевищила 2,3 млн грн.

Правоохоронці кваліфікували дії чоловіка за статтями про незаконне заволодіння транспортними засобами та шахрайство, у тому числі таке, що завдало значної матеріальної шкоди потерпілим.

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Справу передали до суду

Прокурори вже скерували обвинувальний акт до суду. На час розгляду справи обвинувачений перебуває під домашнім арештом.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювали співробітники Володимирського районного відділу поліції Волинської області.