Як повідомляє видання Carscoops, пілотне виробництво моделі під назвою Rexton PHEV вже стартувало у жовтні, а тестові прототипи активно обкатують на дорогах загального користування. Повноцінна презентація флагмана запланована на грудень цього року, тоді як старт продажів у Південній Кореї намічений на січень 2027 року.

Радикальна зміна стилю

Судячи з офіційних тизерів, дизайнери KGM вирішили зіграти на безпрограшних трендах. Спереду позашляховик отримав вузьку двоповерхову світлодіодну оптику та підсвічену решітку радіатора з п'ятьма вертикальними прорізами. У поєднанні з масивним бампером та квадратним капотом новинка легко могла б зійти за свіжу модель Jeep або навіть скласти візуальну конкуренцію брутальному GMC Hummer EV.

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Задня частина автомобіля викликає стійкі асоціації з британським преміумом. Форма багажних дверей, вертикальні ліхтарі та приховані покажчики поворотів відверто натякають на стиль Range Rover. Щоб уникнути плутанини, корейці завбачливо розмістили великий напис Rexton над номерним знаком.

Прощання з рамою та китайські технології

Технічна еволюція моделі виявилася не менш масштабною за зовнішні метаморфози. Третя генерація стане першою, що отримає плагін-гібридну силову установку. Крім того, інженери відмовилися від важкої рамної конструкції, яка була візитівкою моделі понад двадцять років, перевівши авто на несучий кузов.

За попередніми даними, основою для новинки стала архітектура T2X від китайського партнера Chery. Цей крок остаточно розводить шляхи Rexton та спорідненого пікапа Musso, який зберіг класичну раму після нещодавньої зміни поколінь.

"Через жорсткі податкові правила та наявність китайських компонентів цей гібридний флагман не постачатиметься на американський ринок", – пояснили представники компанії. Проте модель має суттєво посилити позиції бренду на домашньому та інших експортних ринках.

Історична довідка