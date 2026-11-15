Обов'язковий техогляд в ЄС: де водії платять копійки, а де ціна сягає 170 євро

Як повідомляє видання Autoviny, єдиного стандарту ціноутворення на технічні та емісійні перевірки в Європі не існує. Кожна держава самостійно регулює тарифи, що призводить до колосального розриву у витратах на утримання однакових машин.

Найдешевшою країною для проходження процедури виявилася Польща. Там вартість фіксована на державному рівні й становить приблизно 35 євро.

Німецькі прайси та європейська середина

На протилежному полюсі ціноутворення знаходиться Німеччина. За даними німецького автоклубу ADAC, комплексний огляд, який складається з перевірки технічного стану та замірів вихлопу, обійдеться власнику легковика у 160-170 євро.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

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Високий прайс німці пояснюють значними експлуатаційними витратами станцій, дороговартісним обладнанням та високими зарплатами персоналу. При цьому інтервал перевірок тут лояльніший: перша через три роки, а всі наступні – кожні два роки.

Більшість інших європейських країн тримаються в середньому ціновому діапазоні. Наприклад, у Франції та Італії процедура коштує близько 80 євро, а в Чехії доведеться віддати від 90 до 110 євро.

Повна картина цін на техогляд у ЄС

Як показує моніторинг, орієнтовна вартість перевірки легкового автомобіля у 2026 році контрастна. Найкращий тариф дійсно тримає Польща, де техогляд обійдеться у згадані вище 35 євро. За цю суму польський автомобіліст отримує повний комплекс послуг, включно з перевіркою параметрів викидів.

Щоправда, там є один нюанс із періодичністю. Новий автомобіль у Польщі вперше перевіряють через три роки, потім через два, а далі візити на станцію стають щорічними.

Варто враховувати, що обсяг перевірок та спосіб оплати можуть дещо відрізнятися залежно від місцевого законодавства.

Обсяг перевірок та спосіб оплати відрізняються залежно від країни, тому це не повністю ідентичні цінові пакети. Інфографіка: Авто24

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А що в Україні?

Згідно із чинним законодавством, обов'язковий технічний контроль в Україні проходять транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі та використовуються з метою отримання прибутку (таксі, комерційні легкові авто), а також автобуси, вантажні автомобілі, причепи та спецтранспорт. Власники приватних легкових авто проходять техогляд виключно за власним бажанням.

Якщо власник звичайного легковика вирішить перевірити свою машину на сертифікованій станції, це коштуватиме в середньому від 1200 до 1500 гривень. У перерахунку на європейську валюту це приблизно 28-35 євро, що ставить українські прайси на один рівень із найдешевшою у цьому плані Польщею. Однак і тут є нюанс: все залежить від СТО, її тарифів і навіть від локації на карті України.