Очі сапера на передовій: як новий український робот NEO-1 дистанційно шукатиме вибухівку

Мова йде про українську розробку. Роботизовану колісну машину для дистанційного пошуку вибухонебезпечних предметів створили під операційні завдання у зоні ризику, куди військових саперів посилати не варто.

Комплекс розробляли з урахуванням досвіду бойових підрозділів. Як йдеться у релізі Міноборони України, його головне завдання мінімізувати людські втрати.

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Не лише шукає міни

NEO-1 оснащений багатоканальним металошукачем. Той апарат здатний виявляти різні типи вибухонебезпечних предметів – від мін і гранат до снарядів та інших металевих об’єктів.

У ході сканування апаратура запросто зреагує не тільки на чорні метали, але й на золото, срібло, міни ОЗМ-72, протитанкові міни серії ТМ у металевому корпусі, протипіхотні металеві міни МОН та інші.

Система має автоматичне налаштування під тип ґрунту, режим відсіву дрібного металевого сміття та дозволяє оператору дистанційно контролювати процес пошуку.

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В операційному режимі робот-сапер проходить смугу робочою шириною в 1,3 метра. Глибина сканування та виявлення вибухонебезпечних предметів зроблена з запасом – 60 сантиметрів, хоча такі параметри закладки мін у фронтових умовах практично не використовуються.

Окрім розмінування, робот може виконувати логістичні завдання. Він здатний перевозити до 70 кг вантажу або буксирувати причіп із навантаженням до 120 кг.

Компактний, але витривалий



Габарити платформи – 85×81 см, висота – 41 см, вага близько 60 кг. Завдяки цьому двоє військових можуть завантажити комплекс у пікап, щоб перевезти його до місця роботи.

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Максимальна швидкість NEO-1 становить 7 км/год, а одного заряду акумуляторів вистачає приблизно на 8 годин автономної роботи.

Керувати роботом можна на відстані до 500 метрів, а з додатковим обладнанням цей показник може зрости до 3 км.

Камери замість ризику для людини

На платформі встановлено систему відеоспостереження з оптичним і цифровим збільшенням, стабілізатором та камерою нічного бачення. Зображення передається оператору в режимі реального часу.

У Міноборони зазначають, що розвиток роботизованих платформ є одним із пріоритетів оборонної стратегії. У першому півріччі 2026 року планується законтрактувати понад 25 тисяч наземних роботизованих комплексів.