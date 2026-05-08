Одещина виходить у лідери за схемами втечі ухилянтів: маршрути ведуть до Молдови та Придністров’я

Упродовж кількох годин на Одещині викрили одразу три схеми переправлення ухилянтів. У ході спецоперацій за всіма епізодами затримали ймовірних організаторів, перевізників та їхніх "клієнтів". З-поміж фігурантів справи є військовий з чинної служби.

З'явився навіть український рекордсмен за віком – вперше затримано 18-річного розробника й організатора схеми переправлення за чоловіків через кордон, вину якого ще має визначити суд. Про ці епізоди розповідають релізи Подільського районного управління поліції та Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Військовий возив чоловіків до кордону з Придністров’ям

У Подільському районі прикордонники разом із поліцією затримали 25-річного військовослужбовця з іншої області. Він перевозив трьох чоловіків до кордону з невизнаним Придністров’ям.

За даними слідства, водій діяв у змові з адміністратором Telegram-каналу, який шукав охочих незаконно залишити Україну. "Клієнтів" військовий забрав на Київщині та Черкащині, після чого доставив на Одещину. Далі чоловіки мали пішки перетнути кордон.

Трансфер був комфортним, але заздалегідь провальним – у прикордонній зоні "чужі" машини на видноті. Фото: Подільський райвідділ поліції

По дорозі до кордону організований трансфер перервали. Правоохоронці вилучили автомобіль та мобільний телефон. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою із можливістю застави 240 тисяч гривень.

На трасі Київ-Одеса затримали перевізника з готівкою

Ще один епізод стався на трасі Київ-Одеса. Оперативники Одеського прикордонного загону затримали 37-річного мешканця Арциза, який перевозив військовозобов’язаних до західних областей України.

За версією слідства, чоловіків планували доправити до прикордонних районів Івано-Франківщини, звідки вони мали незаконно перейти кордон через гірську місцевість.

Рейс до гірських стежок Карпат обірвався на автобані Одеса-Київ. Фото: Держприкордонслужба

Перевізника затримали одразу після передачі 4200 доларів за "послугу". Операцію проводили спільно прикордонники, поліція та СБУ.

Сценарій 18-річного "туроператора" не спрацював

Третю схему викрили в Ізмаїльському районі. Там затримали 18-річного місцевого жителя, який через месенджери пропонував незаконний трансфер та переправлення до Молдови.

За 2500 доларів він обіцяв доставити чоловіків до кордону та організувати безпечний перехід. Затримали його під час отримання грошей від одного з "клієнтів".

Заробіток хлопця був не дуже великим, але на кілька років потягне, якщо суд визнає його винним. Фото: Держприкордонслужба



Яка стаття "світить"

У всіх трьох випадках відкрито провадження за уже знайомою статтею 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.