Як свідчить оголошення на маркетплейсі AUTO.RIA, цей рідкісний автомобіль пройшов повний цикл професійної реставрації з суворим дотриманням заводських стандартів. Кузов машини може похвалитися ідеальними зазорами, якісним лакофарбовим покриттям та абсолютною відсутністю корозії, а весь хромований декор зберігся без жодних окислень чи пошкоджень.

Під капотом цієї масивної класики ховається потужний 5,5-літровий бензиновий двигун V8, який видає 195 кінських сил. Працює цей агрегат у парі з класичною триступеневою автоматичною коробкою передач, яка перемикається напрочуд м'яко та забезпечує автомобілю впевнену динаміку разом із фірмовою плавністю ходу.

Окремої уваги заслуговує історія експлуатації цього задньопривідного гіганта. Заявлені на одометрі 69 тисяч кілометрів є повністю оригінальними, що підтверджується бездоганним станом автентичного салону та всіх ключових технічних вузлів.

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Інші капсули часу на ринку

Нагадаємо, що український ринок вживаних авто цієї осені стабільно дивує цікавими лотами з мінімальними пробігами. Як уже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно у Львові знайшли 40-річну ГАЗ-24 Волга, яку власник оцінив у понад 11 тисяч доларів.

Також шанувальники радянської класики можуть знайти й інші збережені екземпляри за адекватні гроші. Наприклад, у Києві виставляли на продаж унікальний ЗАЗ-968М з пробігом лише 189 кілометрів, а на Житомирщині шукала нового власника ідеальна Lada Samara ВАЗ-21099, за яку просили 4900 доларів.