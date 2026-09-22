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Один іржавий болт залишає без керма: VW та Audi відкликають понад 200 тисяч кросоверів

Американський підрозділ Volkswagen оголосив про масштабне відкликання понад 200 тисяч популярних кросоверів через дефектний болт кермової рейки. Ця дрібна деталь може просто згнити та відламатися, залишивши водія без можливості керувати автомобілем.
Масштабна відклична кампанія Volkswagen та Audi: у Tiguan, Atlas та Q3 є проблеми з кермом

ФОТО: Carscoops|

Популярні моделі VAG з США мають дефект

Данило Северенчук
logo22 вересня, 15:40
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Як повідомляє видання Carscoops, проблема ховається під капотом одразу кількох популярних моделей концерну VW Group. Йдеться про 208 724 автомобілі, серед яких справжні бестселери українського вторинного ринку, пригнані зі США.

Для українських водіїв, які часто обирають ці авто на аукціонах, ця новина має стати сигналом до дії. Правий болт кріплення кермової рейки виявився вкрай вразливим до вологи.

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З часом він іржавіє настільки, що його головка просто відпадає. Якщо це станеться, рейка триматиметься на підрамнику лише на одному кріпленні, яке може не витримати навантаження. Результат – потенційна повна втрата контролю над авто.

Які моделі в зоні ризику

Під відкликання потрапили три моделі. Найбільше відкливають Volkswagen Tiguan 2018 модельного року – понад 85 тисяч авто. На другому місці великий кросовер VW Atlas (2018-2019 роки випуску) – майже 83 тисячі одиниць. Замикає трійку преміальний компактний кросовер Audi Q3 (2019-2021 роки), яких нарахували понад 40 тисяч.

Як розпізнати проблему

  • Виробник зазначає, що перед тим, як кермова рейка остаточно стає дефектною, водій може почути нетиповий брязкіт або стукіт з боку передньої осі.
  • Цікаво, що болт частіше ламається не на швидкості на трасі, а під час паркування, коли навантаження на кермовий механізм максимальне.
  • Офіційні дилери в США безкоштовно замінять проблемну деталь на нову, яка має надійне антикорозійне покриття. Власникам таких авто в Україні краще не чекати дива, а самостійно заїхати на СТО та перевірити стан цього кріплення, щоб уникнути серйозної ДТП.
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