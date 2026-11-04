Один із шести у світі: ексклюзивний Mercedes-Benz SLR McLaren пустять з молотка за адекватний прайс

Як повідомляє портал Classic Driver, торги за цей унікальний лот відбудуться 7 листопада на аукціоні Broad Arrow у Цюриху. Автомобіль із порядковим номером 013 має на одометрі трохи більше ніж 20 тисяч кілометрів пробігу, а його фінальне переобладнання завершили влітку 2017 року.



Фото: Classic Driver

Що робить цю версію особливою

Програму персоналізації від підрозділу McLaren Special Operations запустили ще у 2010 році спеціально для власників уже випущених SLR. Загальний тираж доопрацьованих машин обмежили 25 екземплярами, серед яких опинилося лише шість автомобілів з відкритим верхом.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Пакет оновлень виявився досить серйозним і включав карбонові елементи кузова, змінені дифузори та покращене охолодження гальмівної системи. Інженери також доопрацювали активне повітряне гальмо, завдяки чому притискна сила зросла на 15 відсотків порівняно з хардкорною версією 722 Edition.

Крім того, фахівці переналаштували підвіску, опустивши кузов на 10 міліметрів, та зробили кермове управління значно гострішим. Усі ці маніпуляції дозволили скинути 50 кілограмів зайвої ваги, що позитивно вплинуло на динаміку суперкара.



Фото: Classic Driver

Технічна начинка та дизайн

Під капотом цього красеня ховається компресорний 5,4-літровий V8, який видає солідні 626 кінських сил. Навіть стандартний SLR вистрілював до першої сотні за 3,8 секунди та розганявся понад 330 кілометрів за годину, а цей екземпляр отримав ще й модернізовану систему охолодження, яка дозволяє довше тримати максимальну потужність у спеку.

Візуально родстер виділяється глибоким кольором Anthracite Grey у поєднанні з чорним м'яким дахом. У салоні панує розкіш: антрацитова шкіра та алькантара вдало контрастують із фірмовими помаранчевими акцентами McLaren Orange, у тон яким пофарбовані й масивні гальмівні супорти.

Осінній бум на ексклюзивні авто

Нагадаємо, що ця осінь виявилася надзвичайно щедрою на розпродаж рідкісних колекційних машин. Як уже повідомлялося на нашому сайті, незабаром з молотка пустять останній випущений спідстер Mercedes-Benz SLR Stirling Moss, за який планують виручити понад 6 мільйонів доларів.

Крім того, справжньою знахідкою для поціновувачів німецької класики став практично новий Mercedes-Benz SLS AMG Black Series з мізерним пробігом, який оцінили майже у 2 мільйони доларів. А для фанатів кінематографа на торги виставили унікальний родстер Тоні Старка, побудований на базі Acura NSX спеціально для зйомок.