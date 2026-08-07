Огляд на стан сп'яніння: що має знати кожен водій, щоб захистити свої права

Процедура перевірки водіїв на стан наркотичного (у тому числі алкогольного) сп'яніння регламентована законодавством. Саме порушення під час її проведення нерідко стають підставою для скасування адміністративних матеріалів у суді.

Дорожній адвокат розповідає, коли поліцейський має право направити водія на огляд, як повинна проходити процедура та на що варто звернути увагу.

Коли водія можуть направити на огляд

Поліцейський може запропонувати пройти перевірку лише за наявності ознак сп'яніння, визначених чинним законодавством.

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До ознак алкогольного сп'яніння належать запах алкоголю з рота, порушення координації рухів, тремтіння пальців рук, порушення мовлення або різка зміна кольору обличчя.

Якщо йдеться про можливе наркотичне сп'яніння, підставами можуть бути неприродно розширені або звужені зіниці, відсутність їх реакції на світло, блідість, неадекватна поведінка чи інші симптоми.

У будь-якому випадку поліцейський зобов’язаний повідомити водієві, які саме ознаки стали підставою для проведення огляду.

Як проходить перевірка на алкоголь

Огляд на стан алкогольного сп'яніння може проводитися безпосередньо на місці зупинки за допомогою сертифікованого алкотестера.

Перед тестуванням водій має право попросити поліцейського показати документи на прилад, зокрема сертифікат відповідності та чинне свідоцтво про повірку.

Процедура повинна фіксуватися на бодікамеру або інший технічний засіб відеозапису. Якщо відеофіксація неможлива, огляд проводиться у присутності двох свідків.

Якщо водій не погоджується з результатом або відмовляється проходити тест на місці, його мають направити до медичного закладу.

Як перевіряють на наркотичне сп'яніння

На відміну від алкогольного сп'яніння, визначати наркотичне сп'яніння на місці зупинки за допомогою експрес-тестів законодавство не передбачає.

У такому випадку поліцейський повинен оформити направлення до медичного закладу, де огляд проводить лікар. Для дослідження можуть використовуватися зразки сечі, крові або слини відповідно до встановленої процедури.

Після завершення огляду складаються акт медичного огляду та офіційний висновок.

Які права має водій

Під час проходження огляду водій має право:

знати причину направлення на перевірку;

ознайомитися з документами на алкотестер;

вимагати проведення медичного огляду, якщо не погоджується з результатом тестування на місці;

отримати копії складених документів;

користуватися правовою допомогою адвоката;

вести власну відеофіксацію подій.

Які документи оформлюються

Після проведення огляду працівники поліції оформлюють акт огляду або акт відмови від його проходження.

Якщо підтверджено стан сп'яніння або водій відмовився від перевірки, складається протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У разі медичного огляду лікар оформлює акт та висновок, один примірник якого має бути виданий водієві.

Відповідальність за статтею 130 КУпАП

За керування транспортним засобом у стані наркотичного (у тому числі алкогольного) сп'яніння, а також за відмову від проходження огляду закон передбачає однакову відповідальність.

За перше порушення водієві загрожує штраф 17 тис. грн із позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік.

За повторне порушення протягом року штраф збільшується до 34 тис. грн, а строк позбавлення права керування — до трьох років.

Після завершення строку позбавлення права керування посвідчення водія повертають лише після успішного складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС.

Чому важливо дотримання процедури

Юристи зазначають, що результати огляду можуть бути визнані недійсними, якщо під час його проведення були допущені порушення встановленої процедури.

Зокрема, значення можуть мати відсутність відеофіксації, використання неповіреного обладнання, порушення строків доставлення до медичного закладу або помилки в оформленні документів.

Саме тому водіям рекомендують уважно стежити за дотриманням процедури та, у разі виникнення спірних ситуацій, користуватися правом на правову допомогу.