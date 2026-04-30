Онлайн-послуги сервісних центрів МВС: як працює офіційний алгоритм і де шахрайство

Головний сервісний центр МВС застерігає громадян від шахрайських схем, пов’язаних із “онлайн-оформленням” водійських документів. У мережі активно поширюються оголошення, які обіцяють отримання посвідчення водія без відвідування сервісного центру — такі пропозиції не легальні.

Читайте також: У ТСЦ МВС планують масово використовувати нові пристрої проти шахрайства

У мережі часто зустрічаються оголошення, в яких обіцяють “швидко”, “онлайн” та “без проблем” отримати посвідчення водія без відвідування сервісного центру МВС.

Зокрема йдеться про отримання водійського документа вперше, відкриття додаткових категорій, внесення даних в реєстр, а також відновлення після вилучення за 130 ст. КУпаП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння), виготовлення номерних знаків тощо. Головний сервісний центр МВС та Кіберполіція попереджають, такі повідомлення є фейком.

Які процедури не фейкові

Насправді алгоритм отримання онлайн-послуг сервісних центрів МВС є уніфікованим та єдиним по всій Україні. Регіон, місто чи селище проживання громадянина не впливає на процедуру. Єдина відмінність може бути тільки в термінах отримання готових документів, замовлених з доставкою пошти чи особисто в територіальному підрозділі.

Оформлення замовлення онлайн послуг має кілька етапів, які регламентовані на державному рівні. Спочатку необхідно обрати офіційний ресурс – Кабінет водія або застосунок Дія. Далі пройти особисту ідентифікацію за допомогою електронного підпису через BankID або Дія.Підпис. Після авторизації обирається необхідна послуга, вносяться та перевіряються персональні дані, обирається спосіб отримання та здійснюється оплата онлайн через платіжні системи.

Щоб убезпечити себе від шахрайства, варто користуватися тільки офіційними послугами через чітко визначені ресурси, наприклад: обміняти посвідчення водія або відновити у зв’язку з втратою можна в Кабінеті водія або в Дії (за умови, якщо документ відображається онлайн). Однак отримати вперше посвідчення водія – тільки після навчання в автошколі та складання іспитів у сервісному центрі МВС.

Чому варто бути уважним при отриманні послуг

Не варто довіряти повідомленням у соцмережах чи на сумнівних сайтах, в яких користувачі часто діляться нібито позитивними відгуками.

Важливо пам’ятати: усі законні послуги надаються лише через офіційні сайти та дотатки. Натомість у шахрайських додатках та сайтах існує ризик втратити гроші та персональні дані, які можуть бути використані в майбутньому в шахрайських цілях.

Нагадуємо, що за використання підроблених документів в Україні передбачена кримінальна відповідальність за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України у вигляді штрафу, пробаційного нагляду або обмеження волі строком до двох років.