Оновлений BMW X2 отримає дизайн у стилі Neue Klasse та нове маркування M40

Попри щільний камуфляж, у зовнішності автомобіля чітко простежуються елементи нової дизайнерської мови Neue Klasse, запозичені у iX3 та X5. Масивна решітка радіатора поступилася місцем витягнутій вертикальній конструкції з подвійними "ніздрями", яку обрамляють нові фари та перероблений передній бампер із помірними вертикальними повітряними завісами.

Оновлення екстер'єру та інтер'єр із Panoramic iDrive

Профіль X2 здебільшого зберіг знайомі обриси, однак прототип отримав нові бічні пороги та 20-дюймові колісні диски, за якими можна помітити високопродуктивну гальмівну систему із синіми супортами. У задній частині зміни торкнулися графіки світлодіодних ліхтарів, форми відбивачів і бампера, де шестикутне заглиблення під номерний знак замінили на традиційну прямокутну нішу.

Салон кросовера також зазнав радикальних змін. На єдиному знімку інтер'єру помітно дисплей на всю ширину біля основи лобового скла, що свідчить про впровадження нової системи Panoramic iDrive. У комплексі з нею очікується використання 17,9-дюймового сенсорного екрана мультимедійної системи та керма нового дизайну.

Динамічні характеристики та силова установка

Точні деталі щодо модернізації силового агрегату поки тримаються в таємниці. Актуальна версія X2 M35i оснащується 2,0-літровим чотирициліндровим турбодвигуном потужністю 233 кВт (316 к.с.) і 400 Нм крутного моменту, який працює в парі із семиступеневою коробкою передач із подвійним зчепленням і системою повного приводу.

Поточний кросовер розганяється від 0 до 100 км/год за 5,2 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Очікується, що новий X2 M40 отримає невеликий приріст потужності та покращені динамічні показники.