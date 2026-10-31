Оновлений Triumph Tiger 1200: 158 сил, радари та підвіска, яка "присідає" на світлофорах

Головною фішкою байка стала розумна підвіска, що автоматично опускає сидіння під час зупинки, роблячи важкий мотоцикл значно безпечнішим та зручнішим у міському трафіку.

За інформацією медіаплатформи Triumph, інженери бренду суттєво перепрацювали технічну частину свого флагманського турера, наблизивши його оснащення до світу сучасних моделей. Основою мотоцикла залишився фірмовий трициліндровий двигун T-Plane, але завдяки новій головці блоку, зміненим поршням та вихлопній системі його віддача зросла до 158 кінських сил і 130 Нм крутного моменту.

Окрім збільшення потужності, розробники обіцяють набагато м'якшу роботу мотора та передбачуванішу реакцію на ручку газу на низьких обертах. Коробка передач також зазнала ревізії: перші три швидкості отримали інші передавальні числа, а двосторонній квікшифтер тепер працює ще швидше та плавніше.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Суттєві зміни торкнулися й ходової частини, адже тепер усі чотири модифікації байка використовують однакову розмірність коліс – 19 дюймів спереду та 17 ззаду. Хід підвіски на обох осях становить 200 міліметрів, що робить межу між дорожніми версіями GT та позашляховими Rally менш помітною.

Розумна підвіска та автомобільні технології

Найцікавішою інновацією стала напівактивна підвіска Showa з функцією Heightflex. Вона автоматично знижує висоту сідла на 30 міліметрів при зупинці, дозволяючи водієві впевнено спиратися обома ногами на асфальт, а при старті знову підіймає мотоцикл у робоче положення.

Електроніка допомагає навіть під час паркування важкого байка. Шасі вміє тимчасово підіймати задню частину мотоцикла, щоб водієві було легше поставити машину вагою до 268 кілограмів на центральну підніжку.

Модель GT Pro не потребує великого запасу бензину, розроблялася для мотоцикліста, який переважно подорожує асфальтом. Фото: Triumph

Приладова панель тепер нагадує автомобільну мультимедіа: новий семидюймовий екран підтримує бездротові протоколи Apple CarPlay та Android Auto. Для смартфона передбачили окремий відсік із зарядкою USB-C та спеціальним вентилятором, який захищає гаджет від перегріву під час навігації.

Чотири версії для різних завдань

Лінійка традиційно розділена на чотири варіанти, щоб кожен райдер міг обрати техніку під свій стиль їзди. Базова версія GT Pro вагою 250 кілограмів орієнтована на асфальт, має легкосплавні диски та 20-літровий бак, тоді як Rally Pro додатково отримує спицьовані колеса, захист двигуна та спеціальний позашляховий режим.

Для далеких подорожей з меншою кількістю зупинок на заправці підійде 260-кілограмовий GT Explorer з ширшим кермом. Фото: Triumph

Для далекобійників пропонують модифікації Explorer, які вирізняються збільшеним до 30 літрів паливним баком та системою контролю тиску в шинах.

Топова версія Rally Explorer є найважчою в лінійці, але пропонує максимальний захист у вигляді масивних дуг та повний набір туристичних аксесуарів.

За безпеку на трасі відповідає пара радарів від компанії Bosch, які забезпечують роботу адаптивного круїз-контролю та системи моніторингу сліпих зон.

Електроніка також вміє попереджати про ризик зіткнення імпульсом на заднє гальмо та автоматично підвищувати тиск у гальмівній магістралі під час екстреної зупинки.

Rally Explorer (вгорі) для тривалих поїздок з поєднанням асфальтових та ґрунтових ділянок, а Rally Pro (внизу) для мандрівників на гравійних та ґрунтових дорогах. Фото: Triumph

Коли чекати новинку

У Британії новий Tiger 1200 вже доступний для замовлення за ось такими цінами:

GT Pro – від £18 295 (≈ €21 943 / 1,11 млн грн)

Rally Pro – від £18 995 (≈ €22 782 / 1,15 млн грн)

GT Explorer – від £19 875 (≈ €23 837 / 1,21 млн грн)

Rally Explorer – від £20 575 (≈ €24 676 / 1,25 млн грн)