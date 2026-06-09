Opel анонсував вихід нових поколінь Astra та Corsa до 2030 року

Головними новинками бренду стануть наступні покоління популярних хетчбеків Astra та Corsa, які мають з'явитися на ринку до кінця поточного десятиліття. Обидва автомобілі отримають принципово нову технічну основу, що дозволить зробити електричну мобільність значно доступнішою для масового споживача та суттєво зміцнити позиції марки в європейських сегментах B та C, зазначає Carscoops.

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Особливості та переваги нової платформи STLA One

Майбутні генерації моделей Astra та Corsa будуть побудовані на базі передової модульної архітектури STLA One. Офіційний запуск цієї платформи в серійне виробництво запланований на 2027 рік. Головною метою розробки нової архітектури є зниження витрат на виробництво автомобілів на 20%, що досягається завдяки зменшенню складності інженерних процесів та значному пришвидшенню циклу розробки нових машин. Платформа STLA One відрізняється високим рівнем масштабованості, завдяки чому вона ляже в основу понад 30 різних моделей автомобілів сегментів B, C та D по всьому світу.

Архітектура розрахована на підтримку різноманітних типів силових агрегатів і розмірів кузовів. Для повністю електричних модифікацій передбачено використання доступних за ціною літій-залізо-фосфатних (LFP) батарей. Крім того, платформа здатна працювати з потужною 800-вольтовою електричною системою, що гарантує майбутнім власникам надшвидку зарядку акумуляторів та вищу загальну енергоефективність під час руху. Офіційно підтверджено, що виробництво наступного покоління Astra на новій платформі буде зосереджено на заводі в німецькому місті Рюссельсхайм.

Новий кросовер C-SUV у партнерстві з китайським брендом Leapmotor

Окрім класичних легкових моделей, Opel випустить новий електричний кросовер C-SUV, реліз якого запланований на 2028 рік. Його серійне виробництво організують на заводі компанії в місті Сарагоса, Іспанія. Цей автомобіль створюється в межах глобального партнерства концерну Stellantis із китайською компанією Leapmotor.

Новинка базуватиметься на архітектурі та акумуляторних технологіях китайського партнера, проте отримає повністю автентичний фірмовий дизайн німецької марки та специфічні індивідуальні налаштування елементів шасі від інженерів Opel.

Очікується, що новий кросовер багато в чому повторюватиме технічну начинку китайської моделі Leapmotor B10. Цей електромобіль має батареї ємністю 56,2 або 67,1 кВт-год, які забезпечують максимальний запас ходу без підзарядки до 434 км та електричний двигун потужністю 160 кВт (218 к.с.).

Окрім чистого електрокара, модель може отримати гібридну модифікацію із подовженим запасом ходу (EREV). До складу такої силової установки входить 1,5-літровий чотирициліндровий бензиновий генератор, акумуляторний блок місткістю 18,8 кВт-год та аналогічний електродвигун на 160 кВт. Така конфігурація дозволяє проїхати виключно на електричній тязі близько 86 км, а загальний запас ходу автомобіля з урахуванням паливного бака досягає 900 км за випробувальним європейським циклом WLTP.

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